ソシエダvsベティス スタメン発表
[12.1 ラ・リーガ第15節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ベティス]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 5 マルク・バルトラ
DF 15 ロマン・プロー
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 34 Carlos Guirao
MF 36 Jesús Rodríguez
FW 8 ビトール・ロッキ
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 フラン・ビエイテス
DF 6 ナタン
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 19 イケル・ロサダ
MF 46 Mateo Flores
FW 7 フアンミ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 25 ジョン・マグナセライア
MF 28 パブロ・マリン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ベティス]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 5 マルク・バルトラ
DF 15 ロマン・プロー
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 34 Carlos Guirao
MF 36 Jesús Rodríguez
FW 8 ビトール・ロッキ
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 フラン・ビエイテス
DF 6 ナタン
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 19 イケル・ロサダ
MF 46 Mateo Flores
FW 7 フアンミ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります