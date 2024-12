7人組グループ・なにわ男子(西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也)の初めてとなるアジアツアー『Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 +Alpha』が11月30日、12月1日に台湾・台北アリーナで開幕した。同グループの台湾訪問も初めてとなり、2日間で2万2000人を動員した。11月28日、早朝に松山空港に降り立った7人をおよそ600人ほどの“なにふぁむ”たちが出迎えた。メンバーが姿を現すと、うちわやメッセージボードを掲げたファンの大歓声が上がる。熱烈な歓迎を受け笑顔で手を振り、ファンの皆さんの前でフォトセッション。ガッツポーズや指ハート、「ちゅきちゅき(ポーズして)!」の声に応えた。

地元メディアに“パニック”と表されたほどの熱量に包まれつつ、空港を後にしたメンバーは、台湾公演を前に現地メディアへ向けて記者会見に参加。クールな装いのジャケットスタイルでさわやかに登壇すると、それぞれ現地語で自己紹介と簡単なあいさつ。道枝は「みんなに会えてとてもうれしいです」と呼びかけ、大橋は「プリン食べすぎてお尻プリンプリン」とお決まりのギャグも飛び出した。「空港で出迎えてくださったファンの皆さんの熱気がすごくて。台湾でも応援してくださっている方がたくさんいるんだなと実感できた」(西畑)、「台湾に来てくれてありがとうとか、たくさんメッセージをいただいて幸せな気持ちになりました」(藤原)など訪台の喜び報告に始まり、今回の訪台が初海外となった高橋は「イミグレを通るのが楽しかったですね。人生初パスポートを使えた瞬間だったので。いい経験になりました」と話し、一同から「おめでとう!」と祝福を受けたりと終始和やかなムード。また、今回のアジアツアーでまわる3都市でどんな演出をするのか? という質問に「現地の言葉で何かサプライズを披露できたらいいなと思っているので楽しみにしていただければと思います」(道枝)、「僕らにとって初挑戦のサプライズになってます。皆さんに喜んでもらえるように僕たちも勉強しながらやらせていただくので、僕らの成長も見せられたらなと思います」(大橋)と回答した。メンバー全員が20代になった今の目標についても、長尾が「毎年アジアツアーをまわれるような大きなグループになれたらいいですし、日本でももっともっと活躍できるグループになれたらいいなと思います」と未来を見据えた。さらに本場のタピオカミルクティーが振舞われ、7人で「ハオフー(好喝/現地語で「おいしい」)」「QQ(キューキュー/現地語で「もちもち」)と大喜び。ラストは大橋恒例の“プリンプリン”挨拶のアンコールで締めとなった。またPOP UP イベント『NANIWA no NIWA in ASIA』が8日まで開催中。お客さんが帰った後の会場に到着した7人は真正面に設置された特大パネルに迎えられ、早速その前で記念ショット。そのまま各自のスペースにサイン&メッセージ入れ。それぞれの感謝の思いを熱心に書き込む。その語もメッセージ前でそれぞれが撮り合うなど記念撮影タイムが始まる。「そろそろ次へ行きますよ」と促されショップの中へ足を進めると「おぉ」「うわ」とつぶきながら、思い思いに会場に散るメンバー。これまでのMVやパフォーマンス映像が流れるモニターに見入りつつ会場を見渡す高橋、自身の等身大パネルと一緒に撮影する大西と長尾、展示写真のセンターに立ちお互いを撮り合う藤原&道枝、自分のグッズを買う買わないで言い合っている大橋と西畑など、それぞれの見学タイムを楽しんだ、。また台湾限定のスペシャルドリンク(桃のジャムをベースにしたタピオカ入りのドリンク)を「ホッダーラ!(台湾の乾杯)」し、ゴクゴクと飲みほし「美味しかったです」「ごちそうさまでした」と笑顔。口々に「ありがとうございましたー!」とあいさつし、会場を後にした。■記者会見最後のメッセージ西畑大吾「今、すごく楽しく台湾を過ごせています。ライブもこれから始まりますが、楽しい台湾ライフを過ごせたらいいなと思います」道枝駿佑「皆さんの温かさを感じて、よりライブが楽しみになりましたし、これをきっかけになにわ男子を知ってくださる方もいらっしゃると思うので。そういった方にも僕たちの良さを伝えていけたらなと思います」大西流星「物理的な距離はあるかもしれないですけど、SNSとかいろんなツールを使って、もっともっと台湾のファンの皆さんと関わっていきたいですし、メンバーの藤原とプライベートで台湾を訪問したことがあるんですけど、まさかお仕事で帰って来られるとは思わなかったので幸せな気持ちでいっぱいです」高橋恭平「初海外がメンバーとライブっていうのが本当にうれしいなと思いますし、台湾に到着した時にたくさんのファンの方々が待っていてくれて幸せやなと感じました。ライブで世界中のなにふぁむを幸せにできたらなと思います」長尾謙杜「台湾は初めてですけど、もう今でも大好きになっています。ライブもそうですが、台湾をたくさん楽しんで、普段の感謝を皆さんに返せたらなと思います」藤原丈一郎「なにわ男子をもっともっと知ってもらえるように頑張りたい。ライブも観光も、そして三杯鶏も(笑)! 楽しみたいと思います」大橋和也「たくさんの人に笑顔を届けたいと思っています。日本中、アジア中、宇宙中まで、僕たちの笑顔を届けていきたいと思っているので、応援よろしくお願いします」