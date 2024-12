.ENDRECHERI.(堂本剛)が1日、日本武道館で開催されたチャリティーコンサート『Act Against Anything VOL.3「THE VARIETY 29」』に出演。イベント後の囲み取材に対応した。ステージに出演した感想を聞かれると、「世の中に、自分の力で愛とか優しさを繋げることができたらなと思っていても、どうしたら実行に移せるかわからないと思うんです。そんな中で、こういったチャリティーのアクションを起こしてくださる方がいることで、気持ちが繋がっていくと思います。最初にどういう想いで立ち上げたかをお聞きしました。今回ご縁をいただけて、出演の機会をいただけたこと、本当に嬉しいです。ありがとうございます」と話し、イベントの発起人である岸谷五朗へ感謝を伝えた。

今回出演するにあたり、堂本と岸は2時間話し合ったという。岸は「あっという間だった。剛もチャリティーに対して強い想いを持っているので、お互いの意見を交わしました」と語り、「あと3時間はいけたね」と笑い合った。1993年、俳優の岸谷五朗の呼びかけにより、エイズ啓発を目的として誕生した「Act Against AIDS『THE VARIETY』」。以降、2018年までの間に26回のコンサートを寺脇康文とともに様々なゲストを迎え開催してきた。その後、エイズ啓発という当初の目的から大きな前進があり、2020年12月より、“一人でも多くの子供たちとその未来を守りたい”と、貧困、難病、教育問題など多くの困難に立ち向かう子供たちへの支援を目的とした、「Act Against Anything『THE VARIETY』」として新たなスタートを切った。「Act Against Anything」として第3回目の開催となる今年の「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」は、ついにAAAの聖地・日本武道館に戻ってきた。新たなスタートを切った2020年のAAAは、コロナ禍のため無念の無観客開催となり、第2回目の2022年はパシフィコ横浜 国立大ホールで開催したため、日本武道館での開催は実に4年ぶりとなる。■出演者岸谷五朗 寺脇康文葵わかな/秋山竜次(ロバート)/猪塚健太/.ENDRECHERI.(堂本剛)/大黒摩季/大村俊介(SHUN)/甲斐翔真/小関裕太/小林由佳/サンプラザ中野くん・パッパラー河合/城田優/杉山真梨佳/田口恵那/武田真治/中川晃教/中村雅俊/中村百花/新原泰佑/藤林美沙/三吉彩花/屋良朝幸<THE VARIETY BAND>高木茂治/会田敏樹/高橋結子/曽根未宇司/金井央希/鈴木一葉/金山徹/寺内茂/堀江有希子