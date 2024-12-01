キャンペーン「楽天モバイル最強感謝祭」が12月2日10時から開催！楽天市場で使える20％OFFクーポンなどの総額3億円相当の特典
|Rakuten最強プラン向けキャンペーン「楽天モバイル最強感謝祭」が12月2日10時から実施！
楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において提供している料金プラン「Rakuten最強プラン」向けに総額3億円相当の特典が用意されているキャンペーン「楽天モバイル最強感謝祭」を2024年12月2日（月）10：00から12月27日（金）9：59まで実施します。
またスタンプを貯めて人気ゲーム機やスマートフォン（スマホ）などの豪華景品が当たる「最強感謝祭 スタンプカード」、サーティワン レギュラーシングルデジタルギフトやコンビニエンスストア（コンビニ）で使えるお買い物券などを毎週抽選でプレゼントする「楽天モバイル スペシャルオファー」、自動車関連の総合サービス「楽天Car」の直販店で中古車を購入すると本体価格の20％分が楽天ポイントで還元されるなどとなっているとのこと。
対象サービスは楽天および楽天市場、楽天スーパーDEAL、楽天トラベル、楽天24、楽天カード、楽天銀行、楽天証券、楽天損保、楽天ペイ、楽天ビッグ、楽天リーベイツ、楽天ブックス、楽天ぐるなび、Rakuten Fashion、楽天toto、Rakuten STAY、楽天トラベル 観光体験、楽天ビューティ、楽天ラクマ、楽天ヘルスケア、Rakuten Pasha、楽天ポイントモール、楽天GORA、楽天競馬、楽天Kドリームス、楽天Kobo、楽天Car、楽天ミュージック、Rチャンネル、ヨヤクスリなど。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて昨年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは昨年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランにおいて日頃のご愛顧を感謝して楽天グループの30以上のサービスから特別なオファーを用意した楽天モバイル最強感謝祭が開催されます。オファーはRakuten最強プランの契約者がRakuten Linkにおいて「Rakuten Link 編集部」の公式アカウントをフォローすると通知されるということです。
アプリ名：Rakuten Link
価格：無料
カテゴリー：通信
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：2.18.1
Android 要件：7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=jp.co.rakuten.mobile.rcs
アプリ名：Rakuten Link
価格：無料
カテゴリー：ソーシャルネットワーキング
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：2.16.1
互換性：iOS 14.4以降またはvisionOS 1.0以降が必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1498877539?mt=8
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記事執筆：memn0ck
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