Rakuten最強プラン向けキャンペーン「楽天モバイル最強感謝祭」が12月2日10時から実施！

楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において提供している料金プラン「Rakuten最強プラン」向けに総額3億円相当の特典が用意されているキャンペーン「楽天モバイル最強感謝祭」を2024年12月2日（月）10：00から12月27日（金）9：59まで実施します。

楽天モバイル最強感謝祭ではRakuten最強プランを期間中に契約する人やすでに契約している人を対象に日頃のご愛顧を感謝して楽天グループの30以上のサービスから特別なオファーが用意されており、例えば、総合ECモール「楽天市場」や旅行サイト「楽天トラベル」で使える20％OFFクーポン（先着順）が用意されています。

またスタンプを貯めて人気ゲーム機やスマートフォン（スマホ）などの豪華景品が当たる「最強感謝祭 スタンプカード」、サーティワン レギュラーシングルデジタルギフトやコンビニエンスストア（コンビニ）で使えるお買い物券などを毎週抽選でプレゼントする「楽天モバイル スペシャルオファー」、自動車関連の総合サービス「楽天Car」の直販店で中古車を購入すると本体価格の20％分が楽天ポイントで還元されるなどとなっているとのこと。

対象サービスは楽天および楽天市場、楽天スーパーDEAL、楽天トラベル、楽天24、楽天カード、楽天銀行、楽天証券、楽天損保、楽天ペイ、楽天ビッグ、楽天リーベイツ、楽天ブックス、楽天ぐるなび、Rakuten Fashion、楽天toto、Rakuten STAY、楽天トラベル 観光体験、楽天ビューティ、楽天ラクマ、楽天ヘルスケア、Rakuten Pasha、楽天ポイントモール、楽天GORA、楽天競馬、楽天Kドリームス、楽天Kobo、楽天Car、楽天ミュージック、Rチャンネル、ヨヤクスリなど。


楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて昨年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。

なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは昨年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランにおいて日頃のご愛顧を感謝して楽天グループの30以上のサービスから特別なオファーを用意した楽天モバイル最強感謝祭が開催されます。オファーはRakuten最強プランの契約者がRakuten Linkにおいて「Rakuten Link 編集部」の公式アカウントをフォローすると通知されるということです。



アプリ名：Rakuten Link
価格：無料
カテゴリー：通信
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：2.18.1
Android 要件：7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=jp.co.rakuten.mobile.rcs


アプリ名：Rakuten Link
価格：無料
カテゴリー：ソーシャルネットワーキング
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：2.16.1
互換性：iOS 14.4以降またはvisionOS 1.0以降が必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1498877539?mt=8





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記事執筆：memn0ck


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