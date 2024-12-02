フィオレンティーナvsインテル スタメン発表
[12.1 セリエA第14節](アルテミオ・フランキ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 2 ドド
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 21 ロビン・ゴセンス
MF 4 エドアルド・ボーヴェ
MF 9 ルーカス・ベルトラン
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 29 ヤシン・アドリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
DF 3 クリスティアーノ・ビラーギ
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 22 マティアス・モレノ
DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 33 M. Kayode
DF 65 ファビアーノ・パリージ
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 11 ジョナタン・イコネ
MF 24 アミル・リシャルドソン
FW 7 リッカルド・ソッティル
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 99 クリスティアン・クアメ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
DF 50 M. Aidoo
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※26:00開始
<出場メンバー>
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 2 ドド
DF 6 ルカ・ラニエリ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 21 ロビン・ゴセンス
MF 4 エドアルド・ボーヴェ
MF 9 ルーカス・ベルトラン
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 29 ヤシン・アドリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 20 モイーズ・キーン
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
DF 3 クリスティアーノ・ビラーギ
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 22 マティアス・モレノ
DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 33 M. Kayode
DF 65 ファビアーノ・パリージ
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 11 ジョナタン・イコネ
MF 24 アミル・リシャルドソン
FW 7 リッカルド・ソッティル
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 99 クリスティアン・クアメ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
DF 50 M. Aidoo
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります