[12.1 セリエA第14節](アルテミオ・フランキ)

※26:00開始

<出場メンバー>

[フィオレンティーナ]

先発

GK 43 ダビド・デ・ヘア

DF 2 ドド

DF 6 ルカ・ラニエリ

DF 15 ピエトロ・コムッツォ

DF 21 ロビン・ゴセンス

MF 4 エドアルド・ボーヴェ

MF 9 ルーカス・ベルトラン

MF 23 アンドレア・コルパーニ

MF 29 ヤシン・アドリ

MF 32 ダニーロ・カタルディ

FW 20 モイーズ・キーン

控え

GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ

GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ

DF 3 クリスティアーノ・ビラーギ

DF 5 マリン・ポングラチッチ

DF 22 マティアス・モレノ

DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ

DF 33 M. Kayode

DF 65 ファビアーノ・パリージ

MF 8 ロランド・マンドラゴラ

MF 11 ジョナタン・イコネ

MF 24 アミル・リシャルドソン

FW 7 リッカルド・ソッティル

FW 10 アルベルト・グズムンドソン

FW 99 クリスティアン・クアメ

監督

ラファエレ・パッラディーノ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 A. Calligaris

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 42 T. Palacios

DF 50 M. Aidoo

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります