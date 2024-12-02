リバプールvsマンチェスター・C スタメン発表
[12.1 プレミアリーグ第13節](アンフィールド)
※25:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 31 エデルソン・モラエス
GK 33 スコット・カーソン
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※25:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 31 エデルソン・モラエス
GK 33 スコット・カーソン
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります