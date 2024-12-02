Number_i、1stフルアルバムデラックス盤をサプライズ配信 未発表曲「HIRAKEGOMA」追加収録
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太による「Number_i」が2日、1stフルアルバム『No.I』のデラックス盤『No.I（Deluxe）』を配信でサプライズリリースした。
【写真】Number_iフルアルバム『No.I』ジャケット写真
デラックス盤には、通常版に収録されている既存13曲に未発表曲「HIRAKEGOMA」を追加収録。グループ公式YouTubeには「HIRAKEGOMA」のビジュアライザーも公開されている。
収録内容は、以下のとおり。
【『No.I（Deluxe）』収録内容】
1：HIRAKEGOMA
2：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
3：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
4：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
【写真】Number_iフルアルバム『No.I』ジャケット写真
デラックス盤には、通常版に収録されている既存13曲に未発表曲「HIRAKEGOMA」を追加収録。グループ公式YouTubeには「HIRAKEGOMA」のビジュアライザーも公開されている。
収録内容は、以下のとおり。
1：HIRAKEGOMA
2：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
3：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
4：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）