[12.1 ラ・リーガ第15節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 35 Raúl Asencio

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 39 Lorenzo Aguado

DF 43 Diego Aguado

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 36 Chema Andrés

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 4 フアン・ベロカル

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 21 フアン・イグレシアス

DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 8 マウロ・アランバリ

MF 12 アラン・ニョム

MF 17 カルレス・ペレス

FW 18 アルバロ・ロドリゲス

控え

GK 1 イジー・レターチェク

DF 7 アレックス・ソラ

DF 27 ナビル・アベルディン

DF 34 David Argüelles

MF 6 クリスタンタス・ウチェ

MF 20 ジェジュ・サンティアゴ

MF 31 ジョン・パトリック

FW 19 ピーター・ゴンサレス

FW 29 Coba

監督

ホセ・ボルダラス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります