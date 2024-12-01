R・マドリーvsヘタフェ スタメン発表
[12.1 ラ・リーガ第15節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 39 Lorenzo Aguado
DF 43 Diego Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 4 フアン・ベロカル
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 12 アラン・ニョム
MF 17 カルレス・ペレス
FW 18 アルバロ・ロドリゲス
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 7 アレックス・ソラ
DF 27 ナビル・アベルディン
DF 34 David Argüelles
MF 6 クリスタンタス・ウチェ
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
MF 31 ジョン・パトリック
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 29 Coba
監督
ホセ・ボルダラス
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 39 Lorenzo Aguado
DF 43 Diego Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 4 フアン・ベロカル
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 12 アラン・ニョム
MF 17 カルレス・ペレス
FW 18 アルバロ・ロドリゲス
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 7 アレックス・ソラ
DF 27 ナビル・アベルディン
DF 34 David Argüelles
MF 6 クリスタンタス・ウチェ
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
MF 31 ジョン・パトリック
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 29 Coba
監督
ホセ・ボルダラス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります