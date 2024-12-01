皇后杯4回戦が開催! 朝日インテック・ラブリッジ名古屋、愛媛FCレディース、静岡SSUボニータなどが突破
皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権は11月30日と1日に3回戦を開催した。朝日インテック・ラブリッジ名古屋は日テレ・東京メニーナと対戦し、2-0で勝利。前半11分にMF永田晶子が先制点を挙げると、後半19分にMF三浦桃が追加点を挙げた。
岡山湯郷Belleは吉備国際大Charme岡山高梁と対戦し、2-0で快勝。愛媛FCレディースはFW田子夏海の先制ゴールを皮切りに5発完封でバニーズ群馬FCホワイトスターを下している。
静岡SSUボニータはFW土屋佑津季が2得点を挙げるなど、日体大SMG横浜を4-0で撃破。その他、ヴィアマテラス宮崎、スフィーダ世田谷FC、伊賀FCくノ一三重、VONDS市原FCレディースが4回戦に駒を進めている。
【3回戦】
11月30日(土)
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 2-0 日テレ・東京メニーナ [三交鈴鹿]
吉備国際大Charme岡山高梁 0-2 岡山湯郷Belle [三交鈴鹿]
12月1日(日)
ヴィアマテラス宮崎 3-1 JFAアカデミー福島 [石巻フ]
神奈川大 0-2 スフィーダ世田谷FC [三交鈴鹿]
伊賀FCくノ一三重 1-1(PK5-3) 新潟医療福祉大 [藤枝サ]
バニーズ群馬FCホワイトスター 0-5 愛媛FCレディース [福井テクノ]
ニッパツ横浜FCシーガル 0-1 VONDS市原FCレディース [石巻フ]
静岡SSUボニータ 4-0 日体大SMG横浜 [福井テクノ]
【4回戦】
12月8日(日)
ヴィアマテラス宮崎 11:00 スフィーダ世田谷FC [藤枝サ]
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 14:30 伊賀FCくノ一三重 [三木陸]
岡山湯郷Belle 11:30 愛媛FCレディース [三木陸]
VONDS市原FCレディース 14:00 静岡SSUボニータ [藤枝サ]
岡山湯郷Belleは吉備国際大Charme岡山高梁と対戦し、2-0で快勝。愛媛FCレディースはFW田子夏海の先制ゴールを皮切りに5発完封でバニーズ群馬FCホワイトスターを下している。
【3回戦】
11月30日(土)
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 2-0 日テレ・東京メニーナ [三交鈴鹿]
吉備国際大Charme岡山高梁 0-2 岡山湯郷Belle [三交鈴鹿]
12月1日(日)
ヴィアマテラス宮崎 3-1 JFAアカデミー福島 [石巻フ]
神奈川大 0-2 スフィーダ世田谷FC [三交鈴鹿]
伊賀FCくノ一三重 1-1(PK5-3) 新潟医療福祉大 [藤枝サ]
バニーズ群馬FCホワイトスター 0-5 愛媛FCレディース [福井テクノ]
ニッパツ横浜FCシーガル 0-1 VONDS市原FCレディース [石巻フ]
静岡SSUボニータ 4-0 日体大SMG横浜 [福井テクノ]
【4回戦】
12月8日(日)
ヴィアマテラス宮崎 11:00 スフィーダ世田谷FC [藤枝サ]
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 14:30 伊賀FCくノ一三重 [三木陸]
岡山湯郷Belle 11:30 愛媛FCレディース [三木陸]
VONDS市原FCレディース 14:00 静岡SSUボニータ [藤枝サ]