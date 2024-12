JO1メンバーセルフ企画『PLANJ』第6弾は⽊全翔也！本人作詞作曲のオリジナルソング「easy life」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「今回はビッグスターwasabiさん(※木全の愛猫)にも参加して頂いたんですが、すぐにOKテイクがでて、彼女もどこか誇らしげな顔をしておられました」(木全翔也)

JO1公式YouTubeチャンネルにて展開されている、メンバーセルフ企画『PLANJ』(読み:プラント)の第6弾として、木全翔也による「easy life」が公開された。

「easy life」は、木全が作詞作曲を手がけたオリジナルソング。楽曲のアレンジは、木全本人と音楽プロデューサーのPARKGOLFとバンド・フレンズのえみそんが担当した。MVは、たまにはまったりと過ごす自由気ままな様子や、楽曲制作をしている姿など、木全自身の“easy life”を表現した作品となっている。

『PLANJ』は、JO1メンバー自身が表現したいものが観られる貴重なコンテンツ。JO1が個々のスキルアップとそれをグループに還元することを目標に、音楽に限らずグループやメンバーの個性を自由に表現し発信している。

第1弾は、與那城奨がElton Johnの「Your Song」をカバー、第2弾は、河野純喜がCNBLUEの「Love Light」をカバー、第3弾は、鶴房汐恩がback number「西藤公園」をカバー、第4弾は、白岩瑠姫がセルフプロデュース楽曲「ひまわり」、第5弾は、大平祥生がオリジナルソング「Melak」を初披露。

個人にフォーカスした、普段なかなか見られない表情や特別なシーンをぜひ楽しもう。

