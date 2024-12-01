¾®·ª½Ü&»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Î¿´¶·ãÇò¡ÖÍî¤Á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÈµÈ¾Í»û¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡Ê41¡Ë¤È»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê41¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯4·î¤«¤éMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¤Ä¤¤¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2¿Í¤¬Í§¾ð½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡×¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÃæµïÀµ¹¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤é
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï20Ç¯Íè¤ÎÃç¤È¤¤¤¦¾®·ª¤È»³ÅÄ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏµÈ¾Í»û±Ø¤Ç¶öÁ³¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®·ª¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´û¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ç¤±¤¨¤Î¤¬Íè¤Æ¡¢¤¦¤ï¾®·ª½Ü¡¢¥Ç¥«¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£°ìÊý¡¢¾®·ª¤â¡Ö¤¢¡ª»³ÅÄ¹§Ç·¤À¡ª¡×¤È¤ª¸ß¤¤µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç3ÅÙ¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢3²ó¤È¤â»³ÅÄ¤¬Ìò¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®·ª¤Ï¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æµ¢¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·ãÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍî¤Á¤¿Ìò¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÃÎ¤ê¡Ö¤¢¡¼»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¡×Å·¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡×¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÃæµïÀµ¹¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤é
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï20Ç¯Íè¤ÎÃç¤È¤¤¤¦¾®·ª¤È»³ÅÄ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏµÈ¾Í»û±Ø¤Ç¶öÁ³¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®·ª¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´û¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ç¤±¤¨¤Î¤¬Íè¤Æ¡¢¤¦¤ï¾®·ª½Ü¡¢¥Ç¥«¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£°ìÊý¡¢¾®·ª¤â¡Ö¤¢¡ª»³ÅÄ¹§Ç·¤À¡ª¡×¤È¤ª¸ß¤¤µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç3ÅÙ¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢3²ó¤È¤â»³ÅÄ¤¬Ìò¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®·ª¤Ï¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æµ¢¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·ãÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÍî¤Á¤¿Ìò¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÃÎ¤ê¡Ö¤¢¡¼»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¡×Å·¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£