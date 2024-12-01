imase、初ホールツアー＜Shiki-Sai＞東京公演より「Dried Flower」ライブ映像公開
imaseが、初のホールツアー＜imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai”＞の東京公演より「Dried Flower」のライブ映像を公開した。11月25日にファイナルを迎えた同ツアーの映像は今回が初公開となる。
◆imase 動画 / 画像
公開された「Dried Flower」のパフォーマンスは、ダークな世界観の映像を背負ったimaseの新境地とも言えるものだ。楽曲「Dried Flower」は、11月1日(金)に公開された、映画『スマホを落としただけなのに 〜最終章〜 ファイナル ハッキング ゲーム』の主題歌のために書き下ろされたもの。代表曲「NIGHT DANCER」のサウンドプロデュースも手掛けたESME MORIと再びタッグを組み、攻撃的なシンセや狂気を孕んだリリック、トリッキーな展開が特徴的な楽曲だ。
■U-NEXT＜imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai”＞ライブ配信
見逃し配信：配信準備完了次第〜2025年1月5日(日)23:59まで
配信URL：https://t.unext.jp/r/imase
■＜imase Hall Tour 2025＞
open17:00 / start18:00
4月27日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
open17:00 / start18:00
5月11日(日) 広島・広島文化学園HBGホール
open16:00 / start17:00
5月15日(木) 愛知・愛知県芸術劇場大ホール
open18:00 / start19:00
5月18日(日) 大阪・フェスティバルホール
open16:00 / start17:00
5月21日(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
open17:30 / start18:30
6月08日(日) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館)大ホール
open16:00 / start17:00
6月19日(木) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
open18:00 / start19:00
6月28日(土) 岐阜・土岐市文化プラザ サンホール
open16:00 / start17:00
▼チケット
指定席\6,600 (税込)
※お一人様4枚まで/ 未就学児入場不可
【FC会員超最速先行】
受付期間：11/13(水)〜11/17(日)
https://tixplus.jp/feature/imase_halltour2025_ticket_fc/
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