¡Úfromis_9¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂçÄ´ºº¡ª¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ

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[💌#fromis_9]— fromis_9 [프로미스나인] (@realfromis_9) August 29, 2024
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2024/08/27
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fromis_9 3rd Single Album 'Supersonic' 오프라인 팝업스토어 안내(위드뮤)(+ENG/JPN/CHN)
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