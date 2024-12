¡Úfromis_9¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂçÄ´ºº¡ª¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ

fromis_9(プロミスナイン)とは、2017年に放送された韓国のサバイバルオーディション番組「アイドル学校」から誕生した、8人組ガールズグループ。

華麗なルックスと個性的な魅力で、正式デビュー前から多くの人気を集め、2018年1月に1st Mini Album「To.Heart」でデビューを果たしています。

結成当初は9人グループでしたが、2022年にメンバーのチャン・ギュリが役者の道に専念するため、脱退しています。

2021年には、HYBE傘下の芸能事務所であるPLEDISエンターテインメントに移籍したことでも話題になりました。

Check! アイドル学校とは?

「アイドル学校」とは、アイドル専用教育を通して韓国No.1ガールズグループをデビューさせるアイドル育成型プロジェクト。11週間の教育課程を経て、41人の参加者のなかから最優秀生徒9人としてデビューを果たしたのがfromis_9です。担任教師にはSUPER JUNIORのヒチョルが任命され、デビュー13年目を迎える長寿アイドルとしてこれまでに培ったノウハウを学生たちに伝授しました。

グループ名の「fromis_9」には、「From Idol School」と「Promise」で、メンバーがアイドル学校出身であることに加え、ファンの方々にとって最高のグループになる約束(promise)を守るという意味が込められています。

ちなみに公式ファンネームは「Flover(プロバー)」。「fromis_9とファンたちで幸せな時間を永遠に過ごそう」という約束が込められていますよ。

解散時期が決まっていない!?

オーディション番組出身のアイドルは、期限つきで活躍することがほとんどですが、fromis_9は期間限定グループではありません。ファンにとって、グループとしてずっと応援できるのはうれしいポイント......!

ここがすごい!Fromis_9♡

Check! 『FUN!』が、iTunes K-POPシングルチャートで1位

2019年6月にリリースされた1stシングル『FUN FACTORY』のタイトル曲『FUN!』は、iTunes K-Popシングルチャートにおいて、日本、香港、デンマーク、ベルギーで1位を記録。ベトナム、オーストリア、オランダ、スペインでは2位、イタリア、ドイツ、スウェーデン、カナダ、オーストラリアでは3位など、計21カ国でトップ10入りを果たしました。

Check! ミニアルバム「My Little Society」がアルバムチャートで1位

2020年にリリースした3枚目のミニアルバム「My Little Society」が香港、インドネシア、ラトビア、マレーシア、台湾の5国のアルバムチャートで1位を獲得。17か国のアルバムチャートでTOP10入りを果たしています。

Check! 「WE GO」がアメリカビルボード誌掲載

The 2nd Album「9 WAY TICKET」のタイトル曲「WE GO」は、アメリカビルボード誌の「評論家が選んだ2021年のベストK-POPソング25曲(25 Best K-Pop Songs of 2021:Critics‘Picks)」に選ばれました。

日本での活動

1. 2017年11月に開催された「Mnet Asian Music Awards」で初ステージを披露

2. 2018年4月に、「KCON 2018 × M COUNTDOWN」出演

3. 2022年10月に、日本での単独初公演「2022 fromis_9 concert『LOVE FROM.』 IN JAPAN」を開催

過去にRayは、2024年8月12日に3rdシングル「Supersonic」でカムバックしたfromis_9にインタビューを行っています!

\『RayWEB』インタビュー記事はこちら/