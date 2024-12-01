西口監督（後列右から4人目）とポーズを取る西武の新入団選手たち（撮影・柿森英典）

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　西武は1日、埼玉県所沢市で新入団選手の入団発表を行い、背番号を発表した。ドラフト1位の齋藤大翔は、今季限りで引退した岡田雅利さんの背番号「2」を引き継いだ。

　各選手の背番号は以下の通り。

　【支配下】
▽1位　齋藤大翔内野手（17）＝石川・金沢高、背番号2
▽2位　渡部聖弥外野手（22）＝大商大、8
▽3位　狩生聖真投手（17）＝大分・佐伯鶴城高、46
▽4位　林冠臣外野手（21）＝日本経済大、44
▽5位　篠原響投手（18）＝福井工大福井高、52
▽6位　龍山暖捕手（18）＝沖縄・エナジックスポーツ高、64
▽7位　古賀輝希内野手（24）＝千曲川硬式野球クラブ、59

　【育成】
▽1位　冨士大和投手（18）＝埼玉・大宮東高、123
▽2位　佐藤太陽内野手（22）＝神奈川大、128
▽3位　ラタナヤケ・ラマル・ギービン外野手（18）＝大阪桐蔭高、132
▽4位　佐藤爽投手（21）＝星槎道都大、133
▽5位　澤田遥斗外野手（18）＝京都国際高、137
▽6位　福尾遥真内野手（18）＝福島・学法石川高、138
▽7位　ウメビンユオ・オケム明外野手（18）＝北海道・旭川志峯高、139