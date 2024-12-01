西武、新入団選手の背番号発表 ドラフト1位の金沢高・齋藤大翔は「2」、同2位の大商大・渡部聖弥は「8」
西武は1日、埼玉県所沢市で新入団選手の入団発表を行い、背番号を発表した。ドラフト1位の齋藤大翔は、今季限りで引退した岡田雅利さんの背番号「2」を引き継いだ。
各選手の背番号は以下の通り。
【支配下】
▽1位 齋藤大翔内野手（17）＝石川・金沢高、背番号2
▽2位 渡部聖弥外野手（22）＝大商大、8
▽3位 狩生聖真投手（17）＝大分・佐伯鶴城高、46
▽4位 林冠臣外野手（21）＝日本経済大、44
▽5位 篠原響投手（18）＝福井工大福井高、52
▽6位 龍山暖捕手（18）＝沖縄・エナジックスポーツ高、64
▽7位 古賀輝希内野手（24）＝千曲川硬式野球クラブ、59
【育成】
▽1位 冨士大和投手（18）＝埼玉・大宮東高、123
▽2位 佐藤太陽内野手（22）＝神奈川大、128
▽3位 ラタナヤケ・ラマル・ギービン外野手（18）＝大阪桐蔭高、132
▽4位 佐藤爽投手（21）＝星槎道都大、133
▽5位 澤田遥斗外野手（18）＝京都国際高、137
▽6位 福尾遥真内野手（18）＝福島・学法石川高、138
▽7位 ウメビンユオ・オケム明外野手（18）＝北海道・旭川志峯高、139