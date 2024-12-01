µÈÂôÍª¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤Ë½¼¼Â´¶¡¡»È¤¤¤¿¤¤ËâË¡¤Ï¡ÖÂÎ¤ÎÈè¤ì¤ò°ì½Ö¤Ç¤È¤ëËâË¡¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÍª¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù£²£µ¼þÇ¯½ÐÈÇµÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎµÈÂô¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ï¤ó¡¢ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢ºç¸¶ÅÔ·Ã¤Î£´Ì¾¤È¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ñÀÒ¤ÎËÝÌõ¤òÃ´Åö¤·¤¿¾¾²¬Í¤»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ç¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂô¤Ï¡Ö£²£µ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥óÁíÀª£±£³£°¿Í¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËâË¡¤À¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤ÇËâË¡¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤ËËâË¡¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÁ´À¤³¦¤Î¿Í¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ïº£Ç¯£±£±·î¤ËÄÌ»»¤Ç£±£°£°£°²ó¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½Ð±é¤òÂ³¤±¤ëµÈÂô¤Ï¡Ö¤â¤·ËâË¡¤¬»È¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÂÎ¤ÎÈè¤ì¤¬°ì½Ö¤Ç¤È¤ì¤ëËâË¡¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ËºîÉÊ¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤â¤½¤ì¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¹¥É¾¤Ç¾å±é¤¬Â³¤¯ÉñÂæ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£