¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ë¥ç¥¤Ã¤È¡×·ã¥«¥ïÇ¤Á¤ã¤óÅÐ¾ì¡ª¡©¡¡ÆóÅÙ¸«É¬»ê¤ÊàÉÔ»×µÄ¼Ì¿¿á¤Ë3.4Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¤Á¤ç¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¡ª°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©
°ì½Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡õÆóÅÙ¸«É¬»ê¤Ê¼Ì¿¿¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯11·î26Æü¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷fuwamopurimo¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£
¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÌÜ¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î´é¤¬Â¸µ¤ÎÂÞ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¹õÇ¤È¤¦¤ê¤Õ¤¿¤Ä¡ª¡¡¤Þ¤ë¤ÇÂÞ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢3Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê29Æü»þÅÀ¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¸¥ã¥¸¥ã¥¸¥ã¥¸¥ã¡¼¥ó¡×
¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ë¥ç¥¤Ã¤È¡×
¡Ö¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ¤Î¸ú²Ì²»¤Ï¡Ø¤×¤ê¤£¡Á¡Á¡Á¤ó¡Ù¤À¥Í¡×
¡Ö¤Ë¤ç¡¼¤ó¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡ª´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ë¤å¤ë¤ó¡ª¡×
ÍÍ¡¹¤Êµ¼²»¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¡Ö¸ú²Ì²»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª¡×¤È¡¢Âç´îÍøÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡Ö¤Ë¤å¤Ë¤å¤Ë¤å¤Ë¤å¤Ã¡ª¡×¤À¤È»×¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê
¡÷fuwamopurimo¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤×¤ê¤â¡×¤Á¤ã¤ó¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Î¡¢5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï3É¤¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Êú¤Ã¤³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÂÞ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤×¤ê¤â¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤Ê¤¤Éô²°¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Î¾å¡£
¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤ªÃë¿²¤¹¤ë»þ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Î©¤Á´ó¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈËè²ó¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÙ¤ê¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÂÞ¤òÅº¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ç¡¢¤¢¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¼Ì¿¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¥Ê¥¤¥¹¤Êµ¡Å¾¤Ç¤¹¡ª¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§ºå¸ý¤æ¤¦¤³¡Ë