食いしん坊弁護士・山岸久朗に聞いた、2024年のナンバーワン！ 大阪にある予約困難店のフグ料理とは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。「食いしん坊弁護士」としてテレビ番組のコメンテーターなどでも活躍している山岸久朗さんをうならせたフグ料理とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、「食いしん坊弁護士」としてテレビ番組のコメンテーターなどでも活躍している山岸久朗さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

山岸久朗

弁護士、コメンテーター。ABC朝日放送(月)朝6:45〜8:00「おはよう朝日です」に、毎週レギュラー出演。Yahoo!ニュース公式コメンテーターも務める。趣味は食べること。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「澤田」の「フグの鍋」です

淡路島三年河豚 白菜 椎茸 出典:食いしんぼりんさん



素材や料理方法に対するこだわりが半端なく、味がとびきりうまい。最近できた店の中でもキラキラ輝いている。なのに、ご主人の謙虚な姿勢が素晴らしい。

奥様の日本酒ペアリングも型破りでおもしろい。

外観 出典:ラキテンさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「ラーメン家 あかぎ」の「特製鶏白湯しょうゆ」1,150円です

「特製鶏白湯しょうゆ」1,150円 出典:す〜さん!さん

<店舗情報>◆澤田住所 : 大阪府大阪市福島区福島4-2-50TEL : 090-4576-7699

今まで食べたことないくらい濃厚であり、かつうまみが爆発的である。斬新。

食べたことのない味わいだった。

中太麺とスープの相性が素晴らしい 出典:S.Y Nのグルメ日記さん

<店舗情報>◆ラーメン家 あかぎ住所 : 大阪府大阪市東淀川区瑞光2-2-21TEL : 06-6160-2778

文:山岸久朗、食べログマガジン編集部

