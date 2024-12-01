£Ê£±Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¡¡£±£°Ç¯¤Ö¤êºÇ½ªÀá£³¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÄÇ½À¤ÎÂçº®Àï¡¡¿À¸Í¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢¹Åç¡¢Ä®ÅÄ¤ÎµÕÅ¾£Ö¤Î¾ò·ï¤Ï¡©
¡¡ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ£³¥Á¡¼¥à¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢£±¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤Ç¤Ï£²£°£±£´Ç¯¡Ê£ÇÂçºå¡¢±ºÏÂ¡¢¼¯Åç¡Ë°ÊÍè¤Ç¡¢¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¡Ê¾¡¤ÁÅÀ£¶£¹¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ü£²£²¡¢ÁíÆÀÅÀ£µ£¸¡Ë¡¢£²°Ì¡¦¹Åç¡ÊÆ±£¶£¸¡¢Æ±¡Ü£³£±¡¢Æ±£·£±¡Ë¡¢£³°Ì¡¦Ä®ÅÄ¡ÊÆ±£¶£¶¡¢Æ±¡Ü£²£²¡¢Æ±£µ£³¡Ë¡££¸Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ï¿À¸Í¡Ý¾ÅÆî¡¢£ÇÂçºå¡Ý¹Åç¡¢¼¯Åç¡ÝÄ®ÅÄÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤¬¾¡¤Æ¤Ð¾¡¤ÁÅÀ£·£²¤È¤Ê¤êÍ¥¾¡¡£°ú¤Ê¬¤±¤ë¤ÈÆ±£·£°¤Ç¡¢¹Åç¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤éÍ¥¾¡¡£ÇÔ¤ì¤ë¤ÈÆ±£¶£¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¹ÅçÍ¥¾¡¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤ÆÆ±£·£±¤È¤·¡¢¿À¸Í¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡£¤Þ¤¿°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤âÆ±£¶£¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿À¸Í¤¬ÇÔ¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¡ÊÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÁíÆÀÅÀ¡Ë¤Ç¹Åç¤ò²¼²ó¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£¶£¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿À¸Í¡¢¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤«¡¢¿À¸Í¤¬ÇÔ¤ì¹Åç¤¬°ú¤Ê¬¤±¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¡ÊÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÁíÆÀÅÀ¿ô¡Ë¤Ç¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þÇ¯´Ö½ç°Ì·èÄêÊýË¡
¡¡¥ê¡¼¥°Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¹ç·×¤ÎÂ¿¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¡£¾¡¤ÁÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î½ç¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
¡ÆÀ¼ºÅÀº¹
¢ÁíÆÀÅÀ¿ô
£Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Ê¥¤¡Å¾¡¤ÁÅÀ¡¢¥í¡ÅÆÀ¼ºÅÀº¹¡¢¥Ï¡ÅÁíÆÀÅÀ¿ô¡Ë
¤È¿Â§¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ÃêÁª¡Ê¹ß³Ê¥Á¡¼¥à¤Î·èÄêÅù¡¢Íý»ö²ñ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¼Â»Ü¡Ë