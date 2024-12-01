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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

現在、レーザーがフローリングの見えないホコリを可視化し取り逃しを防ぐ、コードレス掃除機「V12 Detect Slim Fluffy Plus」や過度な熱ダメージを防ぎ、なめらかな髪にしてくれる速乾ヘアケアドライヤー「Supersonic」など、Dyson（ダイソン）の家電アイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年12月1日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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レーザーが微細なホコリを可視化して取り逃しを防ぐ、ダイソンの「V12 Detect Slim Fluffy Plus」が31％オフの大特価で登場中！

Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド (SV20 FF HEPA A) 【Amazon.co.jp限定】 【レーザーが微細なホコリを可視化】 49,800円 （31％オフ） Amazonで購入する PR PR

パワフルな吸引力なのに運転音は静かで◎！ ダイソンのコードレス掃除機「V8 Origin」がお得な価格で販売中

Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V8 Origin スティック ハンディクリーナー サイクロン (SV25 RD2 EH) 【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。延長ホース付き。】 29,000円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson Cyclone V10 Fluffy スティック ハンディクリーナー サイクロン (SV12 FF LF) 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】 33,000円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson Gen5detect Absolute スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド カーペット (SV23 ABL) 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】 74,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

Dyson(ダイソン) 掃除機 コード式 DC48 Turbinehead キャニスター サイクロン式 軽量 (DC48 TH SB N) 【日本向けに開発されたロングセラー軽量モデル​】【生産終了在庫限り】 27,536円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

乾かしすぎを防ぎ、髪もツヤツヤに。ダイソンのヘアドライヤー「Supersonic」が36％オフ！

Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic™ヘアドライヤー 大風量 速乾 (HD08 ULF BBN ENT) ブラック／ニッケル 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】 25,645円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Airwrap™マルチスタイラー コテ カールドライヤー 大風量 (HS05 BNBC ENT JP) ニッケル／コッパー 【ドライもスタイリングも一台で。過度な熱ダメージを防ぐ。】 29,800円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

ウイルスと同じサイズのPM0.1まで除去する、ダイソンの空気清浄ファンヒーターがお得に購入できるチャンス！

Dyson(ダイソン) 空気清浄機 ヒーター Dyson Purifier Hot + Cool™ Gen1 空気清浄ファンヒーター 扇風機 サーキュレーター (HP10 BN) ブラック／ニッケル 【空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく】 49,800円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

Dyson(ダイソン) 空気清浄機 ヒーター Dyson Purifier Hot + Cool™ Formaldehyde 空気清浄ファンヒーター 扇風機 サーキュレーター ホルムアルデヒド分解 (HP09 WG) ホワイト／ゴールド 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】 97,800円 （29％ポイントバック） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「Amazonブラックフライデー」