¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤ÎÍÞ¤¨¤Ëã·Æ£Í§µ®ºÈ¤ò»ØÌ¾¡¡15ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þº£µ¨½ªÎ»¡ÖÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡ ±¦É¨¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¿·Å·ÃÏ¤ÇºÍÇ½³«²Ö
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬11·î30Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Íèµ¨¤Î¼é¸î¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÏÆ±¥Õ¥§¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¡¢³«ËëÅê¼ê¡Ê¶âÂ¼¾°¿¿¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÅê¼ê¡Ê°ËÆ£Âç³¤¡Ë¡¢³«Ëë4ÈÖ¡ÊÌîÂ¼Í¤´õ¡Ë¤ò¼¡¡¹¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖÂ³¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤òã·Æ£Í§µ®ºÈ¡ª¡×¤È»ØÌ¾¤·¡¢ºØÆ£¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÍèÇ¯¡¢ÍÞ¤¨¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ó±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡£ÅÄÃæÀµµÁ¡ª¡×¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¹½ÁÛ¤òÉ½ÌÀ¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÍ§µ®ºÈ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡ÈÈï¤»¡É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï»³·ÁÃæ±û¹â¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¦Honda¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£150¥¥í¸åÈ¾¤Î¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ëºå¿À¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë2ÂÐ2¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹¾±ÛÂç²ì¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¹Ô¤±¤Þ¤¹¤Í¡£²ÄÇ½À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤Èã·Æ£¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÁá¤¯¤«¤éÉ¾²Á¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æº£Ç¯5·î1Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£Æ±12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤¬°ì·³¤Ç¤Ï1080Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8·î27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¼ººö¤Ê¤É¤Ç¾·¤¤¤¿Ìµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅÐÏ¿Ì¾¤ò ¤µ¤¤¤³¤¦¡¦¤æ¤¤ä ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡È¥¤¥¸¤ê¡ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡10·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹×¸¥¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.71¡¢Ã¥»°¿¶Î¨8.54¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ç1²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Èµß±ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¸«¤ì¤Ð7·î20Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é¡¢CS¤Ç¤Î2ÅÐÈÄ¤â´Þ¤á15»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡£ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì²ÝÂê¤ÎÀ©µåÌÌ¤â°ÂÄê¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¥¹¥È7»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¿·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡£¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬11·î30Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Íèµ¨¤Î¼é¸î¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÏÆ±¥Õ¥§¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¡¢³«ËëÅê¼ê¡Ê¶âÂ¼¾°¿¿¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÅê¼ê¡Ê°ËÆ£Âç³¤¡Ë¡¢³«Ëë4ÈÖ¡ÊÌîÂ¼Í¤´õ¡Ë¤ò¼¡¡¹¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖÂ³¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤òã·Æ£Í§µ®ºÈ¡ª¡×¤È»ØÌ¾¤·¡¢ºØÆ£¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÍèÇ¯¡¢ÍÞ¤¨¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ó±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï»³·ÁÃæ±û¹â¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¦Honda¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£150¥¥í¸åÈ¾¤Î¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ëºå¿À¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë2ÂÐ2¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹¾±ÛÂç²ì¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¹Ô¤±¤Þ¤¹¤Í¡£²ÄÇ½À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤Èã·Æ£¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÁá¤¯¤«¤éÉ¾²Á¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æº£Ç¯5·î1Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£Æ±12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤¬°ì·³¤Ç¤Ï1080Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8·î27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¼ººö¤Ê¤É¤Ç¾·¤¤¤¿Ìµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅÐÏ¿Ì¾¤ò ¤µ¤¤¤³¤¦¡¦¤æ¤¤ä ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡È¥¤¥¸¤ê¡ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡10·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹×¸¥¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.71¡¢Ã¥»°¿¶Î¨8.54¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ç1²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Èµß±ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¸«¤ì¤Ð7·î20Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é¡¢CS¤Ç¤Î2ÅÐÈÄ¤â´Þ¤á15»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡£ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì²ÝÂê¤ÎÀ©µåÌÌ¤â°ÂÄê¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¥¹¥È7»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¿·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡£¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£