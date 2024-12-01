11月27日から始まった「Amazonブラックフライデー」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズがセール対象となっています。今回、メカニカルスイッチを採用したHHKB Studioが初めてセール対象となったのがポイント。セールは12月6日（金）いっぱいまで。

HHKB Studioが初のAmazonセール対象に。登場したばかりの雪モデルも！

セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。

○HHKB Studio

PFU HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100B

PFU HHKB Studio 英語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100Y

PFU HHKB Studio 日本語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120B

PFU HHKB Studio 日本語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120Y

セール価格：41,800円（通常価格から5％引き）

○HHKB Professional Type-S

PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS

PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS

PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS

PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS

PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS

PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC

PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS-

セール価格：33,165円（通常価格から10％引き）

○HHKB Professional HYBRID

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W

PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN

PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN

PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B

PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

セール価格：27,900円（通常価格から4,000円引き）

○HHKB Professional Classic

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

セール価格：22,950円（通常価格から4,000円引き）