【Amazonブラックフライデー】HHKB Studioが初のセール、雪モデルも対象！
11月27日から始まった「Amazonブラックフライデー」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズがセール対象となっています。今回、メカニカルスイッチを採用したHHKB Studioが初めてセール対象となったのがポイント。セールは12月6日（金）いっぱいまで。
HHKB Studioが初のAmazonセール対象に。登場したばかりの雪モデルも！
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
○HHKB Studio
PFU HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100B
PFU HHKB Studio 英語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100Y
PFU HHKB Studio 日本語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120B
PFU HHKB Studio 日本語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120Y
セール価格：41,800円（通常価格から5％引き）
○HHKB Professional Type-S
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS-
セール価格：33,165円（通常価格から10％引き）
○HHKB Professional HYBRID
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
セール価格：27,900円（通常価格から4,000円引き）
○HHKB Professional Classic
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
セール価格：22,950円（通常価格から4,000円引き）
HHKB Studioが初のAmazonセール対象に。登場したばかりの雪モデルも！
○HHKB Studio
PFU HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100B
PFU HHKB Studio 英語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100Y
PFU HHKB Studio 日本語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120B
PFU HHKB Studio 日本語配列／雪 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120Y
セール価格：41,800円（通常価格から5％引き）
○HHKB Professional Type-S
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS-
セール価格：33,165円（通常価格から10％引き）
○HHKB Professional HYBRID
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
セール価格：27,900円（通常価格から4,000円引き）
○HHKB Professional Classic
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
セール価格：22,950円（通常価格から4,000円引き）