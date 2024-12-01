■LIVE Blu-ray『-ABSOLUTE SANCTUARY-』



2025年1月15日発売予約リンク：https://TF.lnk.to/absolute_sanctuary【完全生産限定盤(2Blu-ray)】TFXQ-78269〜78270 9,900円(税込)▼DISC-1＜ano TOUR 2024「絶絶絶蟆ｾ蟠惹ｸ也阜隕ｳ絶絶絶絶險ｱ雖∝・ｽ絶絶対聖域」＞2024年7月31日Zepp DiverCity(TOKYO)▼DISC-2＜ano TOUR 2024 追加公演「絶対聖域」＞2024年11月9日豊洲PIT●店舗別予約特典・Amazon.co.jp：コットン巾着・TOY’S STORE：アクリルスタンドA・その他店舗・ECサイト・アクリルスタンドB※対象店舗は後日発表※特典の絵柄は後日発表※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません※一部対象外の店舗もございます