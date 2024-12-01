ano、初ホールワンマンのゲストに幾田りら参加決定
anoが2025年1月14日(火)、自身初のホールワンマンを東京・NHKホールにて開催する。この日のスペシャルゲストとして、幾田りらの参加が決定した。
◆ano 画像
幾田りらとあのは2024年春に公開されたアニメ映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』にて主演声優を務めたほか、両氏がタッグを組んだ主題歌そして、ano feat. 幾田りら「絶絶絶絶対聖域」、幾田りら feat. ano「青春謳歌」をリリースしている。チケットのプレイガイド最速先行受付は、明日12月2日(月)12:00より。
■＜ano ワンマン公演「スーパーニャンオェちゃん発表会」＞
会場：NHKホール
席種／料金：全席指定 7,000円(税込)
※ワンマン公演
【オフィシャル先行】
受付期間：11月18日 12:00〜12月1日 23:59
https://w.pia.jp/t/ano/
【プレイガイド最速先行 】
受付期間：12月2(月)日12:00〜12月15日(日) 23:59
https://w.pia.jp/t/ano/
詳細：https://ano-official.com/contents/865031
■＜ano 対バン公演「ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー」＞
日時：2025年2月3日(水)18:30
会場：Zepp Nagoya
ゲスト：SiM
席種/料金(税込)：
・1Fスタンディング 6,000円
・2F指定席 6,000円
▼大阪
日時：2025年2月5日(水)18:30
会場：Zepp Osaka Bayside
ゲスト：PUFFY
席種/料金(税込)
・1Fスタンディング 6,000円
・2F指定席 6,000円
▼東京 day1
日時：2025年2月12日(水)18:30
会場：Zepp Haneda
ゲスト：TK (from 凛として時雨)
席種/料金(税込)
・1Fスタンディング 6,000円
・2F指定席 6,000円
▼東京 day2
日時：2025年2月13日(木)18:30
会場：Zepp Haneda
ゲスト：マキシマム ザ ホルモン
席種/料金(税込)
・1Fスタンディング 6,000円
・2F指定席 6,000円
※ドリンク代別
※未就学児童入場不可
【オフィシャル先行】
受付期間：11月18日 12:00〜12月1日 23:59
【プレイガイド最速先行 】
受付期間：12月2(月)日12:00〜12月15日(日) 23:59
https://w.pia.jp/t/ano-zepptour/
詳細：https://ano-official.com/contents/865031
■LIVE Blu-ray『-ABSOLUTE SANCTUARY-』
予約リンク：https://TF.lnk.to/absolute_sanctuary
【完全生産限定盤(2Blu-ray)】
TFXQ-78269〜78270 9,900円(税込)
▼DISC-1
＜ano TOUR 2024「絶絶絶蟆ｾ蟠惹ｸ也阜隕ｳ絶絶絶絶險ｱ雖∝・ｽ絶絶対聖域」＞
2024年7月31日Zepp DiverCity(TOKYO)
▼DISC-2
＜ano TOUR 2024 追加公演「絶対聖域」＞
2024年11月9日豊洲PIT
●店舗別予約特典
・Amazon.co.jp：コットン巾着
・TOY’S STORE：アクリルスタンドA
・その他店舗・ECサイト・アクリルスタンドB
※対象店舗は後日発表
※特典の絵柄は後日発表
※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません
※一部対象外の店舗もございます
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