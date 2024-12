【AS KNOW AS plus】PEZのレトロキャラを刺繍した、コラボスウェットが登場♪

アパレルメーカーのブランチ・アウトでは、アズノゥアズのブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」にて発売予定の「PEZ」とのコラボスウェットを製作。ZOZOTOWNにて予約受付を開始、全国店舗にて12月より発売される予定です。大人気「PEZ」のレトロキャラを刺繍でデザインした、コラボスウェットが新登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

PEZのデザインスウェットが登場

世界中で愛され続けているキュートなキャンディ「PEZ」のレトロキャラがデザインされた、新作のスウェットがAS KNOW AS plusから発売されます。

レトロ感のあるキュートなデザインが魅力的なスウェットはユニセックスデザインで、さまざまなアイテムと合わせられそうですね。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

PEZとのコラボアイテムの詳細

アクリルキーホルダー付 PEZコラボスウェット

価格:3,795円(税込)

背面にはPEZのキャラクターを刺繍、前面には胸元にPEZのロゴ刺繍がほどこされています。

重ね着してもキュートなゆったりとしたシルエットが魅力的ですね。ユニセックスアイテムなので、友人や恋人とおそろいでも身に着けられます。

背面の刺繍と同じデザインの、アクリルキーホルダーもついています。

サイズ:F(カラー:オートミール/オレンジ/パープル/チャコール)

PEZとのコラボスウェットを試してみて

AS KNOW AS plusから発売される、「PEZ」のレトロキャラを刺繍でデザインしたコラボスウェットをご紹介しました。

レトロ感のあるデザインと、ゆったりとしたシルエットが魅力的なアイテムで、これからのシーズンに大活躍してくれそうですね。

現在ZOZOTOWNにて予約を受け付け中なので、気になる人はぜひチェックしてみてください。