ÇµÌÚºä46¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û1st¼Ì¿¿½¸¡¡¡ÖÊü²Ý¸å¥Çー¥È¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸
¡¡ 2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÇµÌÚºä46¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤ËÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ÞÉ´¾ëçý±û1st¼Ì¿¿½¸¡¡¡ÖÊü²Ý¸å¥Çー¥È¡×´¶ Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡¸ÞÉ´¾ëçý±û¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö5´üÀ¸¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿ï°ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥á¥ó¥Ðー¡£¸ÞÉ´¾ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¡ßº°¥Ù¥¹¥È¡ßÇò¥¹¥«ー¥È¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Î¡ÖÊü²Ý¸å¥Çー¥È¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¼óÅÔ¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤êÀÄ¶õ»Ô¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤ËÊ¸Ë¼¶ñ²°¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸µ¤Ê¬¤òËþµÊ¤·¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤Î2Ëç¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Î¥«¥Ðー¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Î³Æ¸ÂÄê¥«¥ÐーÈÇ¤âÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÁ´6¼ïÎà¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç 1 Ëç¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë