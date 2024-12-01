■第55回防府読売マラソン大会（1日、山口県防府市）

ジャパンマラソンチャンピオンシップ（JMC）シリーズの男子G1の防府読売マラソンが行われ、中西亮貴（28、トーエネック）が2時間09分07秒で優勝。

山本翔馬（29、NTT西日本）が2時間09分59秒の2位でフィニッシュ。女子は小林香菜（23、大塚製薬）が大会新記録の2時間24分59秒で制した。

同レースは、来年9月の東京世界陸上の日本代表選考会を兼ねており、キリンレモンスタジアムソルトアリーナ防府前県道をスタートし、キリンレモンスタジアム陸上競技場にフィニッシュするコース。

世界陸連（WA）が定める世界陸上の参加標準記録は男子が2時間6分30秒、女子は2時間23分30秒。

この日、福岡で行われた「福岡国際マラソン」では、吉田祐也（27、GMOインターネットグループ）が日本歴代3位の2時間5分16秒（速報値）をマーク。4年ぶり2度目の優勝を飾り、参加標準記録を突破して代表候補に名乗りを上げた。

【男子結果】

1位 中西亮貴 2時間09分07秒

2位 山本翔馬 2時間09分59秒

3位 宮澤真太 2時間11分55秒

【女子結果】

1位 小林香菜 2時間24分59秒

2位 松下菜摘 2時間28分16秒

3位 上杉真穂 2時間32分48秒

【東京2025世界陸上・男子選考競技会】

防府読売マラソン大会（12月1日）

福岡国際マラソン2024（12月1日）

別府大分毎日マラソン大会（2月2日）

大阪マラソン2025（2月24日）

東京マラソン2025（3月2日）

【東京2025世界陸上・女子選考競技会】

大阪国際女子マラソン大会（1月26日）

東京マラソン2025（3月2日）

名古屋ウィメンズマラソン2025（3月9日）



※写真は中西亮貴選手（2024年1月）