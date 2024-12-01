【防府読売マラソン】中西亮貴が2時間09分07秒で初V 女子は小林香菜が大会新で制す
■第55回防府読売マラソン大会（1日、山口県防府市）
ジャパンマラソンチャンピオンシップ（JMC）シリーズの男子G1の防府読売マラソンが行われ、中西亮貴（28、トーエネック）が2時間09分07秒で優勝。
山本翔馬（29、NTT西日本）が2時間09分59秒の2位でフィニッシュ。女子は小林香菜（23、大塚製薬）が大会新記録の2時間24分59秒で制した。
同レースは、来年9月の東京世界陸上の日本代表選考会を兼ねており、キリンレモンスタジアムソルトアリーナ防府前県道をスタートし、キリンレモンスタジアム陸上競技場にフィニッシュするコース。
世界陸連（WA）が定める世界陸上の参加標準記録は男子が2時間6分30秒、女子は2時間23分30秒。
この日、福岡で行われた「福岡国際マラソン」では、吉田祐也（27、GMOインターネットグループ）が日本歴代3位の2時間5分16秒（速報値）をマーク。4年ぶり2度目の優勝を飾り、参加標準記録を突破して代表候補に名乗りを上げた。
【男子結果】
1位 中西亮貴 2時間09分07秒
2位 山本翔馬 2時間09分59秒
3位 宮澤真太 2時間11分55秒
【女子結果】
1位 小林香菜 2時間24分59秒
2位 松下菜摘 2時間28分16秒
3位 上杉真穂 2時間32分48秒
【東京2025世界陸上・男子選考競技会】
防府読売マラソン大会（12月1日）
福岡国際マラソン2024（12月1日）
別府大分毎日マラソン大会（2月2日）
大阪マラソン2025（2月24日）
東京マラソン2025（3月2日）
【東京2025世界陸上・女子選考競技会】
大阪国際女子マラソン大会（1月26日）
東京マラソン2025（3月2日）
名古屋ウィメンズマラソン2025（3月9日）
※写真は中西亮貴選手（2024年1月）