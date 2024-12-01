長崎vs仙台 試合記録
【J1昇格プレーオフ 準決勝】(ピースタ)
長崎 1-4(前半0-1)仙台
<得点者>
[長]マテウス・ジェズス(76分)
[仙]中島元彦2(31分、90分+2)、エロン(53分)、郷家友太(68分)
<警告>
[長]ヴァウド(31分)、マテウス・ジェズス(88分)
[仙]中島元彦(36分)、鎌田大夢(56分)
観衆:20,001人
主審:今村義朗
├J2・6位の仙台が“下剋上昇格”へ王手!新スタ負けなしの長崎に4発快勝!!
└“新スタ元年”悲願のJ1復帰ならず…開場から3戦3勝だった長崎は大一番で初黒星「本当に悔しい」
長崎 1-4(前半0-1)仙台
<得点者>
[長]マテウス・ジェズス(76分)
[仙]中島元彦2(31分、90分+2)、エロン(53分)、郷家友太(68分)
<警告>
[長]ヴァウド(31分)、マテウス・ジェズス(88分)
[仙]中島元彦(36分)、鎌田大夢(56分)
観衆:20,001人
主審:今村義朗
├J2・6位の仙台が“下剋上昇格”へ王手!新スタ負けなしの長崎に4発快勝!!
└“新スタ元年”悲願のJ1復帰ならず…開場から3戦3勝だった長崎は大一番で初黒星「本当に悔しい」