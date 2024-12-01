広島vs札幌 スタメン発表
[12.1 J1第37節](Eピース)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 51 加藤陸次樹
MF 66 川辺駿
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 6 青山敏弘
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 11 青木亮太
MF 14 駒井善成
MF 18 浅野雄也
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
MF 10 宮澤裕樹
MF 27 荒野拓馬
MF 99 小林祐希
FW 71 白井陽斗
監督
ペトロヴィッチ
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 51 加藤陸次樹
MF 66 川辺駿
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 6 青山敏弘
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 11 青木亮太
MF 14 駒井善成
MF 18 浅野雄也
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
控え
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
MF 10 宮澤裕樹
MF 27 荒野拓馬
MF 99 小林祐希
FW 71 白井陽斗
監督
ペトロヴィッチ