富山vsFC大阪 スタメン発表
[12.1 J2昇格プレーオフ 準決勝](富山)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 19 井上直輝
MF 33 高橋馨希
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
DF 47 水口湧斗
MF 10 久保吏久斗
MF 20 芳賀日陽
MF 25 武井成豪
MF 33 禹相皓
FW 19 増田隼司
FW 34 古川大悟
控え
GK 31 山田晃士
MF 38 夏川大和
FW 5 坂本修佑
FW 9 島田拓海
FW 14 田中直基
FW 21 望月想空
FW 43 西村真祈
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 19 井上直輝
MF 33 高橋馨希
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
DF 47 水口湧斗
MF 10 久保吏久斗
MF 20 芳賀日陽
MF 25 武井成豪
MF 33 禹相皓
FW 19 増田隼司
FW 34 古川大悟
控え
GK 31 山田晃士
MF 38 夏川大和
FW 5 坂本修佑
FW 9 島田拓海
FW 14 田中直基
FW 21 望月想空
FW 43 西村真祈
監督
大嶽直人