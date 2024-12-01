松本vs福島 スタメン発表
[12.1 J2昇格プレーオフ 準決勝](サンアル)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 5 大森博
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 7 塩浜遼
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 山本海人
DF 27 野末学
MF 8 吉永大志
MF 38 粟野健翔
MF 41 上畑佑平士
FW 18 矢島輝一
FW 19 清水一雅
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 5 大森博
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 7 塩浜遼
FW 10 森晃太
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 山本海人
DF 27 野末学
MF 8 吉永大志
MF 38 粟野健翔
MF 41 上畑佑平士
FW 18 矢島輝一
FW 19 清水一雅
監督
寺田周平