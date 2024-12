ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、遊び心あるドット絵風のアートがポイントの、ディズニーデザイン「ノルディック風ニットプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ノルディック風ニットプルオーバー」アナと雪の女王/オラフ

© Disney

価格:6,490円(税込)

サイズ:S〜M、L〜LL

生地:<ニット>アクリル94%、ポリエステル5%、ポリウレタン1%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」をモチーフにしたニットプルオーバー。

背中まで配したフェアアイル風の柄をデザインし、「オラフ」はドット絵で表現されています!

交互に並ぶ雪の結晶と「オラフ」がかわいらしく、「オラフ」のユニークな表情にほっこり。

© Disney

アイボリーを基調としたコーディネートしやすいシンプルなカラーに、広めの首元リブもポイント。

生地は、ふんわり軽やかなアクリル混ニットを使用しています。

チュールスカートやデニムなど、ボトムスは何を合わせてもオシャレにきまりそう。

遊び心あるドット絵風のアートがポイントの、ディズニーデザイン「ノルディック風ニットプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

