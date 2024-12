ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中と胸元に「ミッキーマウス」の刺繍アートが施された、ディズニーデザイン「ボアベスト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ボアベスト」ミッキーマウス

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:左右ポケット

裏地付き

<カットソー>ポリエステル100%(ボア)、身頃裏地:<織物>ポリエステル100%(タフタ)、フード裏地:<カットソー>ポリエステル100%(フリース)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのベスト。

表地は見た目にもあたたかなボア素材を使用しています。

もこもこのボアがかわいく、背中と胸元に施された「ミッキーマウス」の刺繍が生地と同系色で控えめなのがポイント!

© Disney

胸元にはコロンとしたミッキーモチーフの刺繍が、

© Disney

背中には一筆書きで表現された「ミッキーマウス」のお顔とロゴの刺繍アートがあしらわれています。

「ミッキーマウス」がさりげなく、そしてシンプルなデザインなので日常使いしやすそう☆

© Disney

スナップボタンは着脱がしやすいのもうれしい◎

© Disney

フード裏はフリース生地に。

フードを被るとさらにあたたかくなります!

どのようなコーディネートにも合わせやすいカラーなので重宝しそう。

背中と胸元に「ミッキーマウス」の刺繍アートが施された、ディズニーデザイン「ボアベスト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

