ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、シートの上にセットするだけで寝心地がアップする、ディズニーデザイン「綿混敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿混敷きパッド」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【シングル】2,990円(税込)、【セミダブル】3,990円(税込)、【ダブル】4,990円(税込)

品質:【表地】綿50%、ポリエステル50%、【詰めもの】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

他のカバーリングと合わせやすい総柄デザインの敷きパッド。

可愛いのはもちろん、ふんわりとした寝心地で快適さもアップします。

四隅にズレ防止のゴムバンドが付いているのもうれしいポイント◎

汗をかいたら洗濯機で手軽に洗えて、お手入れもラクチンです。

デザインは『101匹わんちゃん』と「くまのプーさん」と『トイ・ストーリー』の3種類がラインナップ。

101匹わんちゃん

『101匹わんちゃん』デザインの敷きパッド。

淡いグレーが基調の落ち着いた色合いがおしゃれ☆

一面には様々な表情やポーズの子犬たちの姿や、足跡、ロゴがあしらわれています。

くまのプーさん

『くまのプーさん』デザインの敷きパッド。

風船を持って飛んでいる「くまのプーさん」の愛くるしい姿に、周りには雲もいっぱい!

爽やかなカラーで、お部屋の雰囲気もより明るくなりそうです。

トイ・ストーリー

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの敷きパッド。

「ウッディ」をはじめ、「バズ・ライトイヤー」に「レックス」、「スリンキー・ドッグ」、「エイリアン」、「ミスター・ポテトヘッド」に「ミセス・ポテトヘッド」などの人気キャラクターが大集合☆

「ウッディ」たちはいつもとは少し違う、デフォルメタッチでポップに表現されています。

<素材アップ>

サラッとした綿混素材で肌ざわり快適です。

総柄のキャラクターアートが楽しい!

シートの上にセットするだけで寝心地がアップする、ディズニーデザイン「綿混敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

