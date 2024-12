セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『塔の上のラプンツェル』 プラチナムザッカおしゃれセットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 プラチナムザッカおしゃれセット

登場時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約20×18×7cm

種類:全2種(ピンク、パープル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

なりきりごっこ遊びができる、メイク道具やヘアアクセサリーのおもちゃが詰まった「プラチナムザッカおしゃれセット」がセガプライズから登場。

『塔の上のラプンツェル』デザインで、ディズニープリンセス「ラプンツェル」になった気分を楽しめます!

おしゃれグッズが詰まったバッグ型ケースは、「ラプンツェル」が着ているドレスのような紫色。

リボンのモチーフや「ラプンツェル」のイラストを使用することで、華やかな印象に仕上げられています。

ケースを開けると、メイク道具やアクセサリーのおもちゃがたっぷり☆

内側や小物にもディズニープリンセス「ラプンツェル」のイラストが入った、おしゃれなおもちゃです。

鏡やクシ、ヘアピンなどのおしゃれグッズもたくさん。

ケースに詰めて持ち歩きもでき、好きな場所でおしゃれごっこして遊べます!

メイク道具やヘアアクセサリーが詰まったバッグ型おもちゃで、ディズニープリンセスの気分が楽しめるプライズ。

セガプライズの『塔の上のラプンツェル』 プラチナムザッカおしゃれセットは、2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

