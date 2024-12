ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるアニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2024年11月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編から、幼少期の「冨岡義勇」と「錆兎」の”ちょこのせ”フィギュアが登場!

修行の合間の休憩時間を切り取ったような、リラックスした表情で展開されます。

アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“幼少期の冨岡義勇”−柱稽古編−

投入時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約6.5×14cm

種類:全1種(冨岡義勇)

幼少期の「冨岡義勇」がセガプライズ初立体化!

おにぎりを手に、屈託のない笑顔を見せる少年時代の「冨岡義勇」がデザインされています。

大人になったクールな「冨岡義勇」とは異なる魅力たっぷりの、リラックスをした様子が印象的です。

お部屋の棚やミニチュアの椅子などに座らせて飾ることができる”ちょこのせ”フィギュア。

同月登場予定の「錆兎」と並べて飾れるシチュエーションとなっています!

アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“幼少期の錆兎”−柱稽古編−

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約6.5×14cm

種類:全1種(錆兎)

幼少期の「錆兎」も、セガプライズ初立体化!

印象的な柄の羽織を着て談笑している様子の「錆兎」

リラックスした「錆兎」の、貴重な姿が立体化されています!

どことなくあどけなさが残る後ろ姿もポイントです。

幼少期の「冨岡義勇」と「錆兎」を立体化した”ちょこのせ”フィギュア!

2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズのアニメ「鬼滅の刃」グッズの紹介でした。

