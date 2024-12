ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (アーニャ・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver. ばーじょん2を紹介します!

セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (アーニャ・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver. ばーじょん2

登場時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約7×14.5cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、Season 1第2クールED衣装をモチーフにした“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアが、表情替えで再登場!

満面の笑みを浮かべた表情がかわいいデザインになってラインナップされます。

後ろでまとめた、2つのお団子結び姿が印象的な「アーニャ・フォージャー」

衣服の素材感が伝わるような造形、彩色表現でキャラクターをリアルに感じることができます。

360度どこからみても、細部のデザインまでこだわったフィギュアです。

躍動感のある動きと笑顔いっぱいの表情にこちらもハッピーな気持ちになれます。

同じシリーズの「ロイド・フォージャー」「ヨル・フォージャー」と並べて飾りたいフィギュアです☆

「アーニャ・フォージャー」の満面の笑顔がかわいいフィギュア!

セガプライズのTVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (アーニャ・フォージャー)Season1第2クールED衣装Ver. ばーじょん2は、2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

