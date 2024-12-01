´í¤Ê¤¤¤À¤í¡ª Æ²°ÂÎ§¤¬¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡× ´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¢ª¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡Ä ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍò¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤¬¥¿¥¤¥È¤À¤Ê¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 3¡Ý1 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î30Æü¡¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¢ª¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Ø¤Î¡É·Ù²ü¿´¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬Ì£ÊýÁª¼ê¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¤ÎÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¤¬¿È¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë³Ð¸ç¤Ç¤Î´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MGÀï¤Ç¤âÁê¼êÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬³«»ÏÄ¾¸å¤Î5Ê¬¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤ä¤ä¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥Ã¥Á¥å¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Îº¸SB¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¤ä¤ä¸å¼ê¤Ë²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Æ²°Â¤¬¥°¥ì¥´¥ê¥Á¥å¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤ÆÆÍÇË¤òÁË»ß¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¥«¡¼¥É³Ð¸ç¤Î´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¼ç¿³¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤ÆÅ«¤¬¿á¤¯Á°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö´í¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤è¡×¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡ª¡×¡ÖÆ²°ÂÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤¬¥¿¥¤¥È¤À¤Ê¡×¡ÖÆ²°Â¤Ï´è¾æ¤À¤è¤Ê¡×¡ÖÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤Æ²°Â¡×¤È¡¢·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°Â¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç¸å¤ËABEMA¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Î¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£Àá¤Ï³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î4¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â²ø²æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢89Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ3-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë