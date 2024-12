ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年11月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年11月も人気キャラクター「おさるのジョージ」のグッズが続々登場!

さまざまな仕草や表情がかわいい「ジョージ」のぬいぐるみや「ジョージ」デザインの自動販売機のおもちゃなど、全5種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ おねんね準備

投入時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約10×7×15cm

種類:全3種(おふろ、はみがき、おねんね)

お風呂、歯みがき、おねんねと、おねんねするまでの準備の様子を再現したぬいぐるみ。

泡を付けたお風呂タイムの「ジョージ」や布団でスヤスヤ眠る姿がかわいいデザインです。

小さなお子さんの知育グッズとしても活躍してくれそう☆

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ巾着

投入時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約17×10×12cm

種類:全3種(グリーン、オレンジ、イエロー)

フェイスデザインがかわいく、小ぶりサイズで使いやすい巾着型のポーチ。

「ジョージ」のさまざまな表情が楽しめるプライズです。

ちょこんと付いた耳もワンポイントになっています。

おさるのジョージ ぽってりLぬいぐるみ ふわもこ

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約18×12×31cm

種類:全2種(立ち、座り)

ふわっと柔らかな手触りの生地を使用した「ジョージ」のぬいぐるみ。

にっこり笑顔の立ち姿や座って手を挙げる姿がとってもかわいい☆

柔らかな抱き心地にも癒やされます。

おさるのジョージ ぽってりマスコット ふわもこ

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約9×6×10cm

種類:全3種(ノーマル、ウィンク、ペロリ)

ぽってりとしたデフォルメデザインに、もこもこ生地が特徴のマスコット。

いろんな表情をする、お茶目な「ジョージ」がラインナップされます。

一緒にお出かけしたくなるかわいいグッズです。

おさるのジョージ プラチナムザッカおもちゃジュース販売機

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約13×7.5×17cm

種類:全1種(ジョージ)

「ジョージ」がデザインされたおもちゃの自動販売機が登場。

本体、看板、ジュース、コインがセットになったプライズです。

組み立ても簡単で、ジュースは上から投入できるようになっていて、繰り返し遊ぶことができます。

付属するコインを入れると、ジュースが取り出し口から出てきます。

ジュース屋さんごっこもできるグッズです。

「ジョージ」の魅力が詰まったぬいぐるみやおもちゃなどが続々ラインナップ!

2024年11月から全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした。

