セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぶるぶるぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぶるぶるぬいぐるみ

登場時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約10×9×15cm

種類:全3種(ティガー、プー、ピグレット)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニーアニメーション『くまのプーさん』から「プー」「ピグレット」「ティガー」のぬいぐるみが登場!

ひもを引っ張るとぶるぶる震えて、コミカルな表情を楽しめます。

口元に手をあてながら不安げな表情をする「プー」たちのかわいいプライズです☆

ティガー

ティガーのぶるぶるぬいぐるみは、不安そうな表情。

目を見開き、ちょっぴりお口を開いた姿で展開されます。

トレードマークのしっぽもポイントです。

プー

「プー」のぶるぶるぬいぐるみ。

おなじみの赤いTシャツを着ています。

困り眉のかわいい表情にも注目です。

ピグレット

ピグレットは、ぎゅっと目をつぶって怖がっているような表情。

きゅっと結んだ口元に手を当てています。

大きな耳やほんのりピンク色に染まったお鼻もかわいい☆

ひもを引っ張るとぶるぶると震える「プー」「ピグレット」「ティガー」のぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 ぶるぶるぬいぐるみは、2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

