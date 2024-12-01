¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥É¥é£±¡¦Â¼¾åÂÙÅÍ¤¬²¾·ÀÌó¡Ö¼Â´¶Í¯¤¤¤¿¡×¡Ö»³ËÜÍ³¿£²À¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¤ÎÂ¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê£±£·¡Ë¤¬£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â£¸£°£°£°Ëü¡¢Ç¯Êð£¸£°£°Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é£±¤«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö»³ËÜÍ³¿£²À¤¡×¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê»³ËÜÍ³¿Áª¼ê£²À¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È±¦ÏÓ¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ë¤Ï»ØÌ¾¸å¡¢°ìÅÙ»ÜÀß¸«³Ø¤ÇË¬¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»ÜÀß¤ÏÆüËÜ°ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÁá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿£±£·ºÐ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£