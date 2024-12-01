¥«¥ì¡¼Ì£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¡ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸Æù¤¸¤ã¤¬£²ÉÊ
¡Ú²èÁü17Ëç¡Û¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤ª¤«¤º
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤âËþÂ¤¹¤ë¤ª¤«¤º¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤Æ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤ªÆù¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸Æù¤¸¤ã¤¬¤È¤ß¤½Ì£¤Î¸ú¤¤¤¿¾ø¤·ÎÁÍý¤È¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼Æù¤¸¤ã¤¬
¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¤À¤±
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ...2¸Ä(Ìó300g)
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù ...150g
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/2¸Ä(Ìó100g)
¢£¼Ñ½Á
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...Âç¤µ¤¸2¤È1/2
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ...Âç¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ...Âç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¥«¥ì¡¼Ê´ ...¾®¤µ¤¸2
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ...¾®¤µ¤¸1/3
¡¡ø¿å ...Âç¤µ¤¸5
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï2cmÉý¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï7¡Á8cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£ÂÑÇ®»®¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¤²Æþ¤ì¡¢ÆÚÆù¤ò¹¤²¤Æ½Å¤Í¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó10Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é1¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó1Ê¬¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬474kcal/±öÊ¬3.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£ ¾ø¤·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÆÚ¤ß¤½¤¬¤é¤á
¤Û¤¯¤Û¤¯¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤ê¤ß¤½Ì£¤¬¥Þ¥Ã¥Á
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ...2¸Ä(Ìó300g)
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ...150g
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/2¸Ä
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¤ß¤½¡¢¼ò ... ³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¡øº½Åü ... Âç¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢Î®¿å¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞÂÑÇ®»®¤Ë¹¤²Æþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¡¢¶Ì¤Í¤®¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬389kcal/±öÊ¬2.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅÄ½ß»Ò)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡Ä¡Ö²ê¤¬½Ð¤Æ¤ª¤é¤ºÆÌ±ú¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡¢¡Ö·Á¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½ÅÍ×´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡¢¡Ö½ý¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¤ª¤«¤º¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅÄ½ß»Ò¡¢»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿µÜßÀÍ´Èþ»Ò¡¢ÌÚÂ¼Âó
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»