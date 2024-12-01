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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

現在、世界最小サイズを実現した60Wの「Solix PS60 Compact Portable Solar Panel」や「Solix PS30 Portable Solar Panel 」など、Anker（アンカー）のポータブル電源用ソーラーパネルがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年12月1日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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超コンパクト設計で持ち運びに便利な「Anker Solix PS60」が25％ポイントバック中！

Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel ソーラーパネル60W ソーラーチャージャー 折りたたみ式 持ち運び便利 軽量 コンパクト IP68防塵防水 小容量帯のポータブル電源に使う 17,990円 （25％ポイントバック） Amazonで購入する PR PR

カバンに突っ込めるAnkerのソーラーパネル「Anker Solix PS30」がお得な価格で販売中！

Anker Solix PS30 Portable Solar Panel ソーラーパネル 太陽光パネル USB対応 2ポート スマホ充電用 防塵防水IP65 5,990円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel 100Wソーラーパネル ソーラーチャージャー 折りたたみ式 A3コピー用紙サイズ 持ち運び便利 ソーラー発電 単結晶パネル 高効率 IP67防塵防水 小型軽量 24,400円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix PS100 Portable Solar Panel ソーラーパネル 100W 防塵防水IP67対応 折り畳み式 Anker Solix C1000 / C800 / F1200 (757) / F1500 / F2000 (767) 対応 22,400円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

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業界屈指のコンパクトさを実現。Ankerのポータブル電源と折りたたみ式ソーラーパネルのセットが43％オフ！

Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel 1056Whポータブル電源と100W折りたたみ式ソーラーパネルセット AC充電58分 定格1500W 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ操作可能 持ち運び便利 太陽光発電セット キャンプ 防災 96,900円 （43％オフ） Amazonで見る PR PR

肩掛け可能なサイズ感が◎。「Anker Solix C300」がお得に購入できるチャンス！

Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー) 23,990円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix C1000 Portable Power Station ポータブル電源 1056Wh 世界最速の急速充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大2000W / SurgePad 2000W, 6ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト設計 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 アプリ遠隔操作 防災安全協会推奨 (ダークグレー) 79,900円 （43％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量2.8Kg 1.5時間満充電 合計最大出力300W USB-C/USB-A/DC 計7ポート(ACポート非搭載) ストラップ付き アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー) 17,990円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:「Amazonブラックフライデー」