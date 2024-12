サザンオールスターズは、2025年3月に発売を予定している16枚目のオリジナルアルバム「THANK YOU SO MUCH」に先駆け、これまでにリリースしたアルバム15タイトルをリマスターし、11月27日から3週連続でダウンロード&ストリーミング配信する。

リマスター配信されるのは、1978年リリースのデビューアルバム「熱い胸さわぎ」から、2015年リリースの「葡萄」までのオリジナルアルバム全15作品。サザンオールスターズが歩んできた“オリジナルアルバムの歩み”を振り返り、アルバムを1つの作品として楽しんでいただきたいという思いから、2024年の最新マスタリング技術で音源をアップデートし、配信限定でリリースするという。

配信に合わせて、「THANK YOU SO MUCH」特設サイトでは、各アルバムの楽曲解説ページを公開。さらに総勢30名のライターとリスナーでサザンを語り尽くすWEBメディア「サザン・タイムズ」も開設。投稿フォームを使って誰でもレビューを投稿することができるようになっているという。

リリーススケジュール

2024年11月27日配信タイトル

「熱い胸さわぎ」

「10ナンバーズ・からっと」

「タイニイ・バブルス」

「ステレオ太陽族」

「NUDE MAN」

2024年12月4日配信タイトル

「綺麗」

「人気者で行こう」

「KAMAKURA」

「SOUTHERN ALL STARS」

「稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)」

2024年12月11日配信タイトル

「世に万葉の花が咲くなり」

「Young Love」

「さくら」

「キラーストリート」

「葡萄」