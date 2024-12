なにわ男⼦が、シングルCDに収録されている全カップリング曲を12⽉9⽇より、各⾳楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて配信することを発表した。2021年11⽉12⽇発売のデビューシングル「初⼼LOVE(うぶらぶ)」から、2024年8⽉28⽇発売の最新シングル「コイスルヒカリ」に収録されているカップリング曲、初回限定盤に収録されていたカップリング曲も網羅した配信のみのSpecial Editionとして、これまでに発売した全シングル作品が配信される。

リリース情報



Debut Single 「初⼼LOVE(うぶらぶ)(Special Edition)」品番:LCDA-0195M1. 初⼼LOVE(うぶらぶ) M2. NANIWA'n WAY M3. 夢わたし M4. Starting Bell M5. What a funky time!! M6. 君だけを逃がさない2nd Single 「The Answer / サチアレ(Special Edition)」品番:LCDA-0196M1. The Answer M2.サチアレ M3. 魔法ヶ丘 M4. Good Day!! M5. NANDE?! M6. なにわの男⼦やねん!3rd Single 「ハッピーサプライズ(Special Edition)」品番:LCDA-0197M1. ハッピーサプライズ M2. #MerryChristmas M3. One Pocket M4. 君に恋をした M5. Flower in the snow M6. 冬がくれたたからもの4th Single 「Special Kiss(Special Edition)」品番:LCDA-0198M1. Special Kiss M2. ⻘春ラプソディ M3. Dance in the Rain M4. Viva Viva Carnival !! M5. 春空 M6. 新しい恋、はじめよう5th Single 「Make Up Day / Missing(Special Edition)」品番:LCDA-0199M1. Make Up Day M2. Missing M3. リフレイン M4. Wonder M5. Diary M6. Umbrella6th Single 「I Wish(Special Edition)」品番:LCDA-0200M1. I Wish M2. Join us ! M3. Snowy Love M4. F.L.E.X. M5. ただいま M6. Have a blast7th Single 「コイスルヒカリ(Special Edition)」品番:LCDA-0201M1. コイスルヒカリ M2. 君と⾵と M3. cardigan M4. daydream M5. change M6. epilogue