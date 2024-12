スイーツのプロがおすすめ！ 東京駅で買える帰省にもぴったりな手土産10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、帰省土産にもおすすめのスイーツをご紹介。

お土産にぴったりな東京駅限定商品も

「グランスタ東京」のスイーツゾーンもリニューアルし、東京駅は土産物を探す人たちであふれる季節に。東京駅には限定のお土産も多いので、並んででも絶対買って帰りたい! そんな年末にぴったりな手土産、東京駅限定8品を含む全10品をスイーツコンシェルジュのはなともさんに教えてもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. Ivorish グランスタ東京店

TOKYO STATION SELECTION(グランスタ東京限定)

「TOKYO STATION SELECTION」3,240円 写真:お店から

はなともさん

グランスタ東京にあるフレンチトースト専門店「Ivorish(アイボリッシュ)」。こちらの「TOKYO STATION SELECTION」には、フレンチトーストフェナンシェ、フレンチトーストフェナンシェバニラ&ミルク、フレンチトーストフェナンシェモンブランが各6個入っています。どのフレーバーもふんわりもっちりした食感で、一口サイズなので食べやすいのが特徴です。東京駅の駅舎やレンガを描いたかわいらしいパッケージも魅力的。東京駅限定の特別なアソートギフトは、大切な人への手土産にぴったりです。

2. ヒトツブカンロ グランスタ東京店

グミッツェルBOX 6個セット

整理券必須!「グミッツェルBOX 6個セット」1,000円 出典:Bambi2024さん

<店舗情報>◆Ivorish グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 グランスタ B1FTEL : 03-6268-0277

はなともさん

カンロ飴やピュレグミでおなじみ「カンロ」のキャンディショップ「ヒトツブカンロ」。「グミッツェルBOX 6個入り」には、グレープ、オレンジ、ラ・フランス、ソーダ、グレープフルーツ、ピーチがそれぞれひとつずつ入っています。外はパリッと、中はしっとりもちもちで、この食感はまさに唯一無二。プレッツェルの形とポップでかわいらしい色合いは、手にするだけでワクワクした気分になります。東京駅の手土産スイーツランキングでも常に上位にランクインする大人気商品。カラフルでキュートなグミは、ティーン世代や女性への手土産におすすめです。

カラフルでかわいいグミッツェル 出典:さくらしふぉん ︎さん

3. 喫茶店に恋して。

クレームブリュレタルト(グランスタ東京限定)

「クレームブリュレタルト」4個入950円、8個入1,836円、12個入2,700円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

<店舗情報>◆ヒトツブカンロ グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 グランスタ B1FTEL : 03-5220-5288

はなともさん

グランスタ東京にある「喫茶店に恋して。」は、雑誌「Hanako」の人気特集「喫茶店に恋して。」と「銀座ぶどうの木」がコラボして生まれたお菓子のお店。筆者イチオシの「クレームブリュレタルト」は本物さながらのブリュレスイーツで、中にはほろ苦いキャラメルソースがたっぷり入っています。表面をキャラメリゼしているためパリッと香ばしく、とろりとしたなめらかなクリームとも好相性です。“地球を飛び出しておいしいスイーツを探しに宇宙へ”というストーリーのパッケージデザインも魅力的。喫茶店好きへの手土産にすれば喜ばれること請け合いですよ。

パッケージもかわいい! 出典:えもやん★スイーツハンターさん

4. COCORIS

サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺(グランスタ東京限定)

「東京駅限定 定番手土産スイーツランキングTOP10」で、5年連続1位を獲得 写真:お店から

<店舗情報>◆喫茶店に恋して。住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 GRANSTA内TEL : 03-3216-4560

はなともさん

“太陽をいっぱい浴びた、木の実を味わうお菓子”をコンセプトにしたブランド「COCORIS(ココリス)」。看板商品の「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」は「東京駅限定 定番手土産スイーツ売上ランキングTOP10」で、5年連続1位を獲得した大人気商品。濃厚なヘーゼルナッツペーストに風味豊かな木苺ペースト、それにコクのあるミルクチョコレートとバター感のあるクッキーが絶妙なバランスです。「COCORIS」のプリントが施されたクラシックな見た目も魅力的。実店舗はここだけという限定感も、ちょっと特別な手土産になりそうです。

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」6個入1,560円、10個入2,590円、16個入4,160円 出典:hoppleさん

5. 元町 香炉庵 グランスタ店

東京鈴もなか(グランスタ東京限定)

「東京鈴もなか」1袋(2個入)300円、8袋(16個入)2,450円 写真:お店から

<店舗情報>◆ココリス住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京TEL : 03-6269-9191

はなともさん

横浜に本店を構える和菓子店「香炉庵」。東京駅限定の「東京鈴もなか」は、求肥餅入りこし餡を香ばしい鈴形の最中種で包んだもの。もちもちの求肥に上品な甘さのこし餡、サクッと香ばしい最中が和菓子好きの心を掴んでいます。ひとくちサイズで食べやすく、手土産にはうってつけ。東京駅の待ち合わせスポット「銀の鈴」をモチーフにしたというストーリーが、おいしさをワンランク引き上げています。東京ならではの手土産にぴったりなスイーツです。和菓子好きな方への手土産にぜひどうぞ。

6. Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店

Mr. CHEESECAKE Petit/S Classic(グランスタ東京限定)

「Mr. CHEESECAKE Petit/S」Classic 783円 写真:お店から

<店舗情報>◆元町 香炉庵 グランスタ店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 グランスタ B1FTEL : 03-3211-8666

はなともさん

フレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二氏が手掛けるスイーツブランド。代表作のチーズケーキをカップ入りのプチサイズに仕上げた「Petit Classic」は、グランスタ東京でしか購入できないレアなアイテム。上はベイクド、下はレアという、一度に2つの食感を楽しめるのが魅力です。甘みと酸味のバランス、そしてトンカ豆の豊かな風味が最高! レアチーズのようななめらかさは、チーズケーキの概念が変わってしまうほど。冷蔵で持ち運びは3〜5時間なので、名古屋や大阪への手土産としても問題なしです。

Classic、Cookies&Cream、Cream Brew Coffeeの3種が入った「Mr. CHEESECAKE Petit Tokyo Assortment」2,646円も人気 出典:中目のやっこさんさん

7. 岡田謹製 あんバタ屋 東京ギフトパレット店

あんバタロール(東京ギフトパレット店限定)

パッケージもかっこいい!「あんバタロール」1,944円 写真:お店から

<店舗情報>◆Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなともさん

東京ギフトパレットにある、あんバタースイーツ専門店。ギフトパレット店限定の「あんバタロール」は「岡田謹製」のあんこと塩気の利いたバタークリームをしっとりしたカステラ風の生地で包んだもの。和と洋のいいとこ取りの「あんバタロール」、あんことバタークリームがたっぷりなのに決して重く感じることはなく、大きくてもペロリと食べられます。毎日14時からの販売で、1日40本限定。ひとり2本までと個数制限がありますが、それでも購入する価値は十分にあります。こんなレアなスイーツをもらったら飛び跳ねて喜んじゃうかも。

8. アマンド東京

ボン・ナポレオン

「ボン・ナポレオン」2個入540円、6個入1,296円、12個入2,592円 写真:お店から

<店舗情報>◆岡田謹製 あんバタ屋 東京ギフトパレット店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ギフトパレットTEL : 03-3240-8880

はなともさん

東京ギフトパレットにある「アマンド東京」の「ボン・ナポレオン」。同店の代表スイーツ「ナポレオンパイ」をイメージした焼き菓子で、ホワイトチョコクリームとフリーズドライのいちごをサクサクのパイ生地でサンドしています。濃厚なホワイトチョコクリームとパイ生地の相性は、思わず笑みがこぼれる最高の組み合わせ。トップに飾られたアーモンドの香ばしさもたまりません。軽くて持ち運びやすく、ピンクのパッケージも華やかなので、特に女性への手土産やプレゼントにおすすめです。

9. TOKYO チューリップ ローズ 東京駅店

チューリップローズ TOKYO Sta. edition(東京駅限定)

東京駅丸の内駅舎が描かれたスペシャルボックス「チューリップローズ TOKYO Sta. edition」6個入1,242円 写真:お店から

<店舗情報>◆アマンド東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口 東京ギフトパレットTEL : 03-6665-7888

はなともさん

東京駅で大行列のスイーツブランド「トーキョー チューリップ ローズ」。見た目のかわいらしさとおいしさで、若い女性たちから圧倒的に支持されています。JR東京駅110周年を記念した、東京駅限定の「チューリップローズ TOKYO Sta. edition」は、ベリー、キャラメルナッツ、パッションマンゴーの3種セット。チューリップローズのデザインがかわいらしく、食べるのがもったいないほど。ボックスには東京駅丸の内駅舎がデザインされ、雰囲気も抜群です。送られた人の笑顔が目に浮かぶキュートなスイーツ。帰省の手土産にはもちろん、お祝いのプレゼントにもおすすめです。

10. N.Y.C.SAND 大丸東京店

N.Y.キャラメルサンド

大人気の行列店 出典:yokoMAMAさん

<店舗情報>◆トーキョー チューリップ ローズ 東京駅店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内 1F 八重洲中央改札内TEL : 03-5293-4427

はなともさん

大丸東京で連日大行列の「N.Y.C.SAND(ニューヨークシティサンド)」。看板メニューの「N.Y.キャラメルサンド」は、ニューヨークのハバナサンドをもとに10年の歳月をかけて開発したこだわりの一品。生クリームと黒糖でキャラメルを包み、オリジナルの焼き印をつけたクッキーでサンドしています。口の中で広がる黒糖の濃厚なコクとキャラメルのほろ苦さ、そしてクッキーからあふれるバターの風味がたまりません。今までにない生キャラメルのような“とろとろ”の口溶けには感動すること間違いなし。スイーツ好きに喜んでもらえる、最高の手土産ですよ。

「N.Y.キャラメルサンド」4個入648円、8個入1,296円、12個入1,944円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆ニューヨークシティサンド 大丸東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 1FTEL : 0800-800-4405

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

The post スイーツのプロがおすすめ! 東京駅で買える帰省にもぴったりな手土産10選 first appeared on 食べログマガジン.