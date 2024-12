26年ぶりにシリーズ最新作の発売が予定されている『餓狼伝説』。その主人公であるテリー・ボガードのカーブバイザーが来年3月下旬に登場する。勝利の時、頭上に投げて『OK!』と思わず叫びたくなってしまうような、ファン垂涎のアイテムだ。デザインが明らかになったカーブバイザーは、しっかりとした厚手の生地や縫製、バイザーも厚みのある仕様をもった本アイテムは、バトルの際にも使用できそうなほどハイクオリティな一品となった。

『ザ・キング・オブ・ファイターズ』は、ゲーム機<ネオジオ>のソフトとして1994年に発売された対戦型格闘ゲームに端を発する人気格闘シリーズ。『餓狼伝説』や『龍虎の拳』、『怒 IKARI』『サイコソルジャー』といったSNK作品の登場キャラクターが一堂に会する元祖クロスオーバー系格闘ゲームとしても知られ、小説や漫画、映像作品としてメディアミックスされるなど根強い人気を誇る。そんな『KOF』でも特に人気のあるキャラクター<テリー・ボガード>のトレードマークであるカーブバイザーがグッズ化されることになった。商品開発を担当したのはアニメやマンガ、ゲームなどのキャラクターグッズを多数そろえる<コスパ>で、数々のグッズを手がけてきた会社ならではのクオリティの高い仕上がりとなった。まずはカーブバイザーに施された「FATAL FURY」の文字から。こちらはテリー・ボガードが主人公である格闘ゲーム『餓狼伝説』の英語表記であり、クロスオーバー系のゲームらしさを感じることができる。文字の部分が刺繍らしく浮きあがっていたり、ゲーム中の仕様を忠実に再現した前立て部分のデザインなど、非常にクオリティの高い仕上がりだ。テリー・ボガードが主人公の『餓狼伝説』は、1999年『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が2025年4月24日に登場する。<伝説の狼>が愛用するこのカーブバイザーを深々と装着し、オープンフィンガーのグローブと合わせることで、ぜひテリー・ボガードの気分を味わってほしい。もしかしたらバスターウルフをぶちかますこともできるかもしれない。