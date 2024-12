来年1月10日に開局するBS10では、2つの映画番組がスタートする。加藤浩次『加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ』(1月19日18:00〜)は、1日1本は観るという大の映画好き・加藤浩次が、毎週1本「この作品を見て!」という映画をチョイス。映画解説者のよしひろまさみちとともに、作品公開時の時代背景や登場人物、物語などを深堀りしていく。第1回は、日本国内にもファン多数の世界的大ヒット カー・アクション・シリーズから、2015年の『ワイルド・スピード SKY MISSION』を放送。さらに、『ワイルド・スピード』シリーズがもっと見たくなれば、隣のチャンネル・BS10スターチャンネル(有料放送)で、シリーズ最新作『ファイヤーブースト』ほか計4作品が一挙放送されている。

『野村雅夫のムービージョッキー』(1月18日8:00〜)は、大阪・京都を拠点に活躍する人気のラジオDJで翻訳家の野村雅夫が、「あなたの映画の思い出をつなぎます!」をコンセプトに、映画好きなら一度は観たことのある往年の名作を通じて、視聴者と映画にまつわる思い出をシェアする番組。第1回は1997年の大ヒットSFコメディ『メン・イン・ブラック』を取り上げる。(C)2015 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.(C)1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.