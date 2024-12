◆なにわ男子、全シングルカップリング配信決定

【モデルプレス=2024/12/01】なにわ男子が、デビューシングル「初心LOVE うぶらぶ」(2021年11月12日発売)から最新シングル「コイスルヒカリ」(2024年8月28日発売)に収録されているカップリング曲を12月9日より、各音楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて配信することが決定した。初回限定盤に収録されていたカップリング曲も網羅した配信のみのSpecial Editionとして、これまで発売した全シングル作品の配信がスタート。CMでお馴染みの楽曲や、ライブで披露されている人気曲、今の季節にぴったりなウィンターソングなど、なにわ男子の魅力が詰まったカップリング曲を楽しむことができる。(modelpress編集部)

◆配信概要

・Debut Single「初LOVE うぶらぶ(Special Edition)」M1.初心LOVE(うぶらぶ)M2.NANIWA’n WAYM3.夢わたしM4.Starting BellM5.What a funky time!!M6.君だけを逃がさない・2nd Single「The Answer / サチアレ(Special Edition)」M1.The AnswerM2.サチアレM3.魔法ヶ丘M4.Good Day!!M5.NANDE?!M6.なにわの男子やねん!・3rd Single「ハッピーサプライズ(Special Edition)」M1.ハッピーサプライズM2.#MerryChristmasM3.One PocketM4.君に恋をしたM5.Flower in the snowM6.冬がくれたたからもの・4th Single「Special Kiss(Special Edition)」M1.Special KissM2.青春ラプソディM3.Dance in the RainM4.Viva Viva Carnival!!M5.春空M6.新しい恋、はじめよう・5th Single「Make Up Day / Missing(Special Edition)」M1.Make Up DayM2.MissingM3.リフレインM4.WonderM5.DiaryM6.Umbrella・6th Single「I Wish(Special Edition)」M1.I WishM2.Join us!M3.Snowy LoveM4.F.L.E.X.M5.ただいまM6.Have a blast・7th Single「コイスルヒカリ(Special Edition)」M1.コイスルヒカリM2.君と風とM3.cardiganM4.daydreamM5.changeM6.epilogue【Not Sponsored 記事】