¼«Ê¬¤À¤±¤Î¾·¤Ç¡ª±ü¿¼¤¤³¨ÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Ñ¥ó¥Í¥³¥Ã¥¿¡×¤âÄÉ²ÃÃíÊ¸
¡Úº£Æü¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÆæµÊÃã¡Ö¥«¥Õ¥§Ç±ÒÌç¡ÊÅìµþ¡¦Ã«Ãæ¡Ë¡×¡Û¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²£ÃÇÊâÆ»¤Ï¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Åì¥¹¥Ý¤Ü¤Ã¤Áµ¼Ô¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡¦µÊÃãÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öº£Æü¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÆæµÊÃã¡×¡£º£²ó¤ÏÃ«Ãæ¶äºÂ¤Ë¤â¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¾·¤Ç¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤ÇÏÃÂê¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¥«¥Õ¥§Ç±ÒÌç¡×¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡º£²ó¤Î¡ÈÆæµÊÃã¡É¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¡¦ÀéÂÌÌÚ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£¶Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§Ç±ÒÌç¡×¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤ÏÃ«Ãæ¡¦º¬ÄÅ¡¦ÀéÂÌÌÚ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÈÃ«º¬Àé¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼Ä®¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÃÛ£¹£°Ç¯°Ê¾å¤Î¸ÅÌ±²È¤ò²þÃÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Å¹Æâ¡¦Å¹³°¤È¤â¤Ë¼ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡ÖÇ±ÒÌç¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤¬¤È¤Æ¤â¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤¹¤°²£¤Ç¤Ï¡¢¾·¤Ç¤Î¤ªÅ¹¡Ö¾·¤Ç¡¡Ã«ÃæÆ²¡×¤¬±Ä¶ÈÃæ¡£ÅöÆü¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀõÌî¿¿µÝ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤¬¤±¤è¤¦¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ï¾·¤ÇÀìÌçÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇ°¦¹¥²È¤ÎÊý¤¬¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¤Ë¤ÏÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÅÓÃæ¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÆÃ¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎÇò¹õ¤Î¥Ú¥¢¾·¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êÉÁ¤¤ÎÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾·¤Ç¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¡¢»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²Ö¤ä¿¢Êª¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¾·¤Ç¤¬¿Íµ¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢°¦¹¥²È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾·¤Ç¤òµá¤á¤Æ¡¢Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃ«ÃæÆ²¤µ¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾·¤Ç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§Ç±ÒÌç¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¼èºàÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾·¤Ç¤¬Àè¤«¡¢¥«¥Õ¥§¤¬Àè¤«ÌäÂê¡×¤ÏÁ°¼Ô¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤â¤ªÅ¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÇ¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¡£Í¥¤·¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³¨ÉÕ¤±¤È·Ú¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤â¾·¤Ç¤Î³¨ÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¾·¤Ç¤Î¥µ¥¤¥º¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤ò¾å¤²¤ëÇ¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ó¡¢¤¤¤è¤¤¤è³¨ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±¦¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¶â±¿¥¢¥Ã¥×¡¢º¸¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¿Í¤ò¾·¤¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¼èºàÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ëº¸¼ê¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«ËÜÍÑ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¾·¤Ç¤ä¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤Ç¿§¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤Îºî¶È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë±ü¤¬¿¼¤¤¡ª¡¡¤¹¤Ù¤ÆÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÅÉ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÇ¤ò»ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢Ç¤ÎÂÎ¤Î¹½Â¤¤ä¡¢É½¾ð¤ÎÃÎ¼±¤¬¤ª¤Ü¤í¤²¡£»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÍýÁÛ¤Î¡ÈÇ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¥Ú¥ó¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢£±»þ´ÖÈ¾Ç´¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£³Î¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¤³¤À¤ï¤ë¤Û¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÇ¤Ë¤Ð¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¾®µÙ»ß¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤êÇ¤ÎÂ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅöÆü¤ÏÀõÌî¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Ñ¥ó¥Í¥³¥Ã¥¿¡×¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥Á¥´¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ë¡¢Ç¤Î·Á¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ºî¶È¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¤½¤Î¸åÌó£´£°Ê¬¤«¤±¤Æ¡¢Ìµ»ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾·¤Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¹õ¤ÈÇò¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃåÃÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼êÁ°¤ß¤½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤½¤³¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¾Ò²ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸«±É¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¾·¤Ç¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤È¡¢°¦Ãå¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÇÇÉ¡¢¸¤ÇÉ¡¢¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡£º£²ó¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§Ç±ÒÌç¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¤ë¡ÈÆæµÊÃã¡É¤Ç¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÍýÁÛ¤Î¾·¤Çºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÈþÅª¥»¥ó¥¹¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
¡¡¡ù¤«¤Õ¤§¤Í¤³¤¨¤â¤ó¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¡¦ÀéÂÌÌÚ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£¶Ê¬¤Î¡È¾·¤Çºî¤ê¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢¾·¤Ç¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤ä¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°£±£±»þ¡Á¸á¸å£¶»þ¤Ç¡¢·îÍËÆüÄêµÙ¡£ÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï£È£Ð¡Ú£è£ô£ô£ð£ó¡§¡¿¡¿£ù£á£î£á£ë£á£ä£ï¡¥£ã£ï£í¡¿£ã¡²£î£å£ë£ï£å£í£ï£î¡¥£è£ô£í£ì¡Û¤òÍ×³ÎÇ§¤À¡£