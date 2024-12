今年デビュー25周年を迎えた後藤真希が先月30日、約3年ぶりとなる写真集『fros』(講談社)の発売記念イベントを東京・代官山 蔦屋書店にて開催した。 「今回は自分発信で企画をスタートした」と語る本作は、2019年の『ramus』以来となるもので、「前作よりもさらに時間をかけて撮影に臨み、ボリュームもアップした」という。タイトル「flos」はラテン語で“花”を意味し、前作「ramus」(枝)からの

