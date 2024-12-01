第73回天皇杯全日本相撲選手権大会が1日、東京・両国国技館で開幕した。この大会はアマチュア日本一を決める最高峰の大会。今年の各種大会で好成績を収めた社会人30人、大学生36人、高校生2人の計68人が出場する。

優勝候補筆頭は、今季4冠でランキング1位の五島雅治（拓大4年）。国スポ優勝の大森康弘（金沢学院大3年）、全国学生体重別135キロ未満級4連覇の花岡真生（日大4年）、学生横綱のブフチョローン（日体大4年）も含めたランキング上位4人の大学生が優勝争いの中心となりそうだ。

社会人では、今年9月の世界選手権無差別級金メダリストで昨年のアマチュア横綱の池田俊（23＝ソディック）が連覇を狙う。昨年のワールドコンバットゲームズ無差別級金メダリストの三輪隼斗（30＝ソディック）、今年の実業団横綱の古川晴貴（29＝日本通運）、国体3位で今大会初出場の行徳康祐（22＝東京都）らも上位候補に挙げられる。

注目は、2年連続高校横綱の西出大毅（和歌山商業高3年）。予選1回戦でアマチュア横綱・池田俊との対戦が組まれており、初戦から興味深い戦いになりそうだ。西出は昨年も出場し、高校2年生ながら予選で五島雅治を破って決勝トーナメントに進出するなど大健闘。今年はさらなる上位進出の期待がかかる。高校生でベスト8まで勝ち進めば2021年の落合哲也（現十両・伯桜鵬）以来、ベスト4なら2004年の澤井豪太郎（のちの大関・豪栄道）以来、優勝すれば1983年の久嶋啓太（のちの幕内・久島海）以来の快挙となる。

予選で2勝以上した選手による決勝トーナメントは、きょう1日の16時20分から行われる。ベスト16からは17時以降に行われ、NHKで生中継される予定。

予選の組み合わせは以下の通り。今年度の成績をポイント化したランキングに応じて均等に分けられた4人1組のリーグが計17組。予選1〜3回戦でそれぞれ総当たりが行われ、2勝以上した選手が決勝トーナメントに進出する。○数字は今年度のランキング。当日欠場者が出た場合は、補欠選手が代わりに出場する。

・（1）五島雅治（拓大4年）、（29）一ノ瀬康平（33＝福岡県）、（36）北野泰聖（23＝アイシン）、（61）佐藤崇（29＝三重県）

・（2）大森康弘（金沢学院大3年）、（30）岩下琳晋（21＝鹿児島県スポーツ協会）、（35）スフバット（専大4年）、（64）山崎柊（日体大2年）

・（3）花岡真生（日大4年）、（31）黒川宗一郎（32＝アイシン軽金属）、（38）加藤梨生（東洋大1年）、（63）山口怜央（25＝愛媛県）

・（4）ブフチョローン（日体大4年）、（34）宮崎麗（25＝和歌山県庁）、（40）平野颯人（22＝秋田県）、（58）可貴秀太（金沢学院大4年）

・（5）池田俊（23＝ソディック）、（33）オドフー（24＝日本通運）、（42）クリストファー（日体大3年）、（67）西出大毅（和歌山商業高3年）

・（6）川上竜昌（日大4年）、（32）土井敢太（23＝ソディック）、（39）児玉優翔（駒澤大3年）、（57）内山翔太（31＝日本通運）

・（7）篠侑磨（金沢学院大2年）、（27）岩見剛也（33＝マグチグループ）、（37）薄勇樹（36＝福島県）、（65）新川大楽（日体大4年）

・（8）竹内宏晟（25＝三重・志摩市役所）、（28）藤澤詩音（24＝アイシン）、（41）森田陽彦（金沢学院大2年）、（56）阿部佑磨（駒澤大1年）

・（9）オトゴンバト（東洋大3年）、（25）デルゲルバト（日体大1年）、（44）高橋透真（東農大3年）、（59）加藤順也（27＝宮崎県）

・（10）木下優希（東農大3年）、（26）行徳康祐（22＝東京都）、（43）佐藤架月（法政大4年）、（60）古賀倭（日体大4年）

・（11）江連春樹（東洋大4年）、（22）ソソルフー（20＝鳥取県）、（50）八嶋凱登（近大4年）、（68）福崎真逢輝（鹿児島・樟南高3年）

・（12）浦山秀誠（近大4年）、（24）児玉亮（拓大3年）、（46）長内龍（23＝岩手県）、（62）ムンクジャルガル（日体大4年）

・（13）杉本弘樹（日体大2年）、（23）木崎雄也（27＝日大職員）、（49）三上大輝（東洋大4年）、（66）大和禅（近大4年）

・（14）小山内力樹（30＝日本通運）、（21）満上颯悟（日体大2年）、（45）長内風道（近大1年）、（55）真野圭梧（27＝マグチグループ）

・（15）岡田尚也（24＝アイシン軽金属）、（20）古川晴貴（29＝日本通運）、（48）干場伸介（25＝石川県）、（54）バヤルボルド（日体大1年）

・（16）三輪隼斗（30＝ソディック）、（19）ミャンガンバヤル（東洋大4年）、（47）柴田林太（明大2年）、（52）佐々木耕大（31＝鳥取県）

・（17）菅原悠翔（東洋大2年）、（18）斎藤健（32＝東邦銀行）、（51）生駒智之（朝日大2年）、（53）中村悠星（27＝日本通運）

【補欠】・沢田日出夫（31＝和歌山県庁）、高橋修（36＝長崎県）、二瓶顕人（39＝福島県）、古川貴博（29＝熊本県）、牧園慶悟（26＝鹿児島県）、内田京汰（早大2年）、神崎大貴（日大3年）、田崎正美（日大1年）、谷内達哉（拓大4年）、本田豪太郎（日大2年）